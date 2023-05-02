5款經典雞尾酒調法學起來 夏日宴客露一手

喜歡在家邀請三五好友小酌的人，可學習幾款雞尾酒調法，夏日款待客人時便可好好露一手。美聯社

春季尚未終了，但夏天已經不遠，喜歡在家邀請三五好友小酌的人，可趁這個時間學習幾款雞尾酒調法，下回款待客人時便可好好露一手。

調酒的配備不複雜，伏特加、波本、黑麥、杜松子酒、蘭姆酒和陳年龍舌蘭酒等中等品質的基本款就能讓你上路；再加上便宜的苦艾酒（不甜和加糖的），或是橙皮酒和一瓶安格仕苦精（Angostura bitters），就可搞定了。

基本的調酒工具也不貴，只需要有調酒器、攪拌杯、長柄湯匙、濾網和2盎司量杯，這些都是50元以下就能買到的。

至於配方？可以在經典的基礎上進行改良，只要學習一些傳統的經典雞尾酒，並掌握每種雞尾酒的簡單變化，就可以輕鬆開發出一些具有個人創意的新配方。

以下這五款：琴酒調製的馬丁尼、波本威士忌的經典雞尾酒、蘭姆酒的黛綺麗、龍舌蘭的瑪格麗特，以及黑麥的曼哈頓 都是流行的經典，也很容易改造創新。

1.古典雞尾酒（OLD FASHIONED）

早在150年前，「古典雞尾酒」就已經存在，它只不過是加了糖塊和雞尾酒苦味劑的威士忌，有時還會加點水。在禁酒令期間，當時美國人能夠喝到的劣質酒，不再能夠以簡單的形式滿足大眾，於是在酒中加入了水果。近年來，人們對禁酒令前的古典雞尾酒重新產生興趣，這是為那些喜歡強烈威士忌的人準備的飲料。

份量：1杯，製作時間：5分鐘。

材料：3盎司波本威士忌、⅛盎司（3/4茶匙）龍舌蘭或糖漿、少量安格仕苦精、1小塊冰塊。

作法：用rock威士忌杯攪拌波本威士忌、糖漿、苦精和冰塊。

2.曼哈頓（MANHATTAN）

關於曼哈頓的源起有許多種說法，但一致認為它開始於19世紀末紐約的曼哈頓，於是便以此命名。從一開始，它就是黑麥酒、甜苦艾酒和苦精的混合體。隨著時間的推移，馬拉斯奇諾（maraschino）櫻桃成了必備品，取代了有時會添加的糖漿；喜歡威士忌甜香的人會喜歡曼哈頓。

份量：1杯，製作時間：5分鐘。

材料：2.5盎司黑麥酒、1/2盎司甜苦艾酒、1顆馬拉斯奇諾櫻桃、2滴安格仕苦精、冰塊。

作法：用攪拌杯將黑麥酒、甜苦艾酒和苦精混合。加入冰塊攪拌，然後倒入rock威士忌杯中，最後放上櫻桃。

3.馬丁尼（GIN MARTINI）

起源於19世紀末、以琴酒調製的馬丁尼是最原始的馬丁尼，它的基本配方是琴酒、乾苦艾酒和苦橙的簡單混合。「髒馬丁尼」指的是加入一顆綠橄欖和一勺泡橄欖的鹽水。這是為任何喜歡雞尾酒的人準備的，強烈、乾淨、帶點藥草味。

份量：1杯，製作時間：5分鐘。

材料：2盎司杜松子酒、¾盎司乾苦艾酒、少許苦橙、1顆綠橄欖，加上6至10粒鹽水冰塊。

作法：用攪拌杯將杜松子酒、乾苦艾酒、苦精、1至2勺橄欖鹽水和鹽混合。加入冰塊攪拌10秒鐘，倒入coupe杯或雞尾酒杯中，用串好的橄欖做為裝飾。

4.黛綺麗（DAIQUIRI）

基本的黛綺麗是簡單與平衡的代表，至少可以追溯到19世紀80年代末，但在20世紀初的哈瓦那，這種飲料成為今日所知的白蘭姆酒、萊姆汁和糖。這是為酸甜愛好者所準備的。

份量：1杯，製作時間：5分鐘。

材料：3盎司白蘭姆酒、1/2盎司萊姆汁、1/4盎司龍舌蘭或糖漿、少量安格仕苦精、冰塊

作法：用調酒器將蘭姆酒、萊姆汁、糖漿和苦精混合。加入冰塊搖勻，然後倒入coupe雞尾酒杯中。

5.瑪格麗特（MARGARITA）

經典的瑪格麗特是菊花雞尾酒系列之一，主要是用基酒、橙皮香甜酒、柑橘汁和蘇打水混合而成。關於鹽的使用，有些人喜歡把它加在杯沿上，但那樣會影響品嘗其他東西；可以只在飲料中加入幾粒鹽，就能提高和突出所有其他的味道。

份量：1人，製作時間：5分鐘。

材料：2.5盎司陳年龍舌蘭酒、1盎司萊姆汁、¾盎司橙皮酒、¼盎司龍舌蘭糖漿、6至10粒鹽冰塊。

作法：用調酒器將龍舌蘭酒、萊姆汁、橙皮酒、糖漿和鹽混合。加入冰塊搖勻，然後倒入裝有1個大冰塊或2個標準冰塊的rock威士忌杯中。