連鎖炸雞店都要牠 4磅雞成市場搶手貨

炸雞漢堡受到消費者歡迎，餐廳爭相搶購原本即產量不多、個頭較小的雞。Getty Images

炸雞漢堡受到消費者歡迎，衍生一個讓人意想不到的結果：餐廳爭相搶購原本即產量不多、個頭較小的雞。

肯德基 （KFC）、福來雞（Chick-fil-A）等速食連鎖店相中約4磅重的雞，牠們比一般市面上常見的大胸雞（big-breast）較為小隻。

這些速食連鎖店認為，通常用來做雞肉漢堡和炸雞的小型雞，肉質與風味都略勝一籌。全美炸雞店龍頭福來雞，長期以來都使用小隻雞來做雞肉漢堡。

近幾年餐廳和便利店等需求不斷成長，加上雞肉供應商長期以來多生產利潤 更高的大胸雞，讓餐廳的成本越來越高。

炸雞連鎖店Krispy Krunchy Foods執行長夏皮洛（Dan Shapiro）說，現在要找到做漢堡的小隻雞變得更加困難。該公司在全美約2700家便利店和運動場館的攤位上銷售炸雞產品。

小型雞供不應求，讓肯德基的帶骨炸雞塊成本增加。Getty Images

第二大炸雞連鎖店肯德基的雞肉供應商今年稍早給經營各連鎖店的業主信中表示，用於炸雞桶的新鮮帶骨雞肉將造成各店成本的增加。百勝餐飲集團旗下的雞肉公司表示，造成供需不平衡的原因是雞肉供應商將工廠轉為處理較大隻的雞，而不是肯德基訂單所要求的較小品種。

雞肉供應商如泰森（Tyson）、皮爾格里姆（Pilgrim's Pride）和韋恩山德森（Wayne-Sanderson），多年來對供應小型雞隻裹足不前，因為業界和行業分析師 表示，這種雞的利潤低於大型雞隻。

業內人士伊拉姆（Tom Elam）分析，生產一隻4磅重的雞和一隻8磅重的雞的成本差不多，但是當雞肉價格上漲時，更大、更多肉的雞對加工廠來說更為有利可圖。

雞肉加工廠幾年前就轉向生產大型雞，使4磅重的小型雞供應緊俏。據農業部 的數據，每周宰殺的小型雞數量從2005年市佔率近30%，下降至2023年的約15%。

由於雞肉普遍供不應求，使雞胸和雞翅的價格飆升。最近幾個月，肉類包裝商增加了生產線人員，產量更多的大型雞的價格已見下降。

但據市調公司Urner Barry表示，購買小型雞的餐廳並未受惠太多，因為自2021年1月以來，小型雞去骨胸肉的成本始終居高不下，2022年夏天曾達到最高點每磅約4.3元，稍後降至約2.5元。