軟麵包、烤洋蔥、麥克醬 麥當勞經典漢堡大升級

像枕頭一樣軟的麵包、熱烘烘烤洋蔥、麥克醬(Mac Sauce)再多些， 麥當勞經典漢堡要翻新、升級囉。路透

像枕頭一樣軟的麵包、熱烘烘烤洋蔥、麥克醬(Mac Sauce)再多些， 麥當勞 經典漢堡要翻新、升級。

麥當勞不斷研發新菜單，要大麥克（Big Macs）、雙層吉事堡(MacDoubles)，以及傳統漢堡都改頭換面，「時人」（People）雜誌有幸一睹新產品的新面貌。

各式漢堡包都會升級，洋蔥一烤熱就夾進來，讓食客感覺香氣撲鼻，大麥克的麥克醬會多加一點。

到麥當勞總部嘗過新品的「時人」員工說，這些改變，有些看起來好像稀鬆平常，總體效果卻大不同。

數位特寫與特稿部主任霍根（Kate Hogan）表示，原版雙層吉事堡和新的改進版之間的差別十分巨大，「亮晶晶的麵包令人垂涎欲滴，整個漢堡就像你家裡剛烤好出爐的那樣，充滿燒烤氣味。」

霍根說，她本來不怎麼迷大麥克，可是，眼前超多麥克醬、香噴噴新麵包組成的漢堡，吃起來就像酒館裡吃得手忙腳亂的真正大漢堡，不像開車得來速買到的快餐漢堡。

這些新漢堡已在加拿大、澳洲 、比利時等國際市場造成不小的轟動，所以，引進美國自然也是時候了。西岸如洛杉磯 、西雅圖、鳳凰城和丹佛等都市已經嘗鮮，全美食客在2024年前就可一親新麥克的芳澤。

為了配合新產品上市，麥當勞也翻新廣告，再度請回「漢堡賊」（Hamburgler）。「今日美國」報導，2015年消失、最愛惡作劇的漢堡賊重返江湖了。

要改頭換面，不能只熱食漢堡換新，其它菜單也得跟上。麥當勞3月宣布，4月12日推出新的草莓酥餅冰炫風(Strawberry Shortcake McFlurry)，限量供應迎春天。這款新甜品結合麥當勞經典的軟綿綿香草冰淇淋、草莓口味點綴品，以及香脆濃厚的碎奶油酥餅。