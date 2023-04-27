我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連Fed主席也受騙 與俄國「假澤倫斯基」視訊

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

軟麵包、烤洋蔥、麥克醬 麥當勞經典漢堡大升級

記者張聲肇/即時報導
像枕頭一樣軟的麵包、熱烘烘烤洋蔥、麥克醬(Mac Sauce)再多些， 麥當勞經典漢堡要翻新、升級囉。路透
像枕頭一樣軟的麵包、熱烘烘烤洋蔥、麥克醬(Mac Sauce)再多些， 麥當勞經典漢堡要翻新、升級囉。路透

像枕頭一樣軟的麵包、熱烘烘烤洋蔥、麥克醬(Mac Sauce)再多些， 麥當勞經典漢堡要翻新、升級。

麥當勞不斷研發新菜單，要大麥克（Big Macs）、雙層吉事堡(MacDoubles)，以及傳統漢堡都改頭換面，「時人」（People）雜誌有幸一睹新產品的新面貌。

各式漢堡包都會升級，洋蔥一烤熱就夾進來，讓食客感覺香氣撲鼻，大麥克的麥克醬會多加一點。

到麥當勞總部嘗過新品的「時人」員工說，這些改變，有些看起來好像稀鬆平常，總體效果卻大不同。

數位特寫與特稿部主任霍根（Kate Hogan）表示，原版雙層吉事堡和新的改進版之間的差別十分巨大，「亮晶晶的麵包令人垂涎欲滴，整個漢堡就像你家裡剛烤好出爐的那樣，充滿燒烤氣味。」

霍根說，她本來不怎麼迷大麥克，可是，眼前超多麥克醬、香噴噴新麵包組成的漢堡，吃起來就像酒館裡吃得手忙腳亂的真正大漢堡，不像開車得來速買到的快餐漢堡。

這些新漢堡已在加拿大、澳洲、比利時等國際市場造成不小的轟動，所以，引進美國自然也是時候了。西岸如洛杉磯、西雅圖、鳳凰城和丹佛等都市已經嘗鮮，全美食客在2024年前就可一親新麥克的芳澤。

為了配合新產品上市，麥當勞也翻新廣告，再度請回「漢堡賊」（Hamburgler）。「今日美國」報導，2015年消失、最愛惡作劇的漢堡賊重返江湖了。

要改頭換面，不能只熱食漢堡換新，其它菜單也得跟上。麥當勞3月宣布，4月12日推出新的草莓酥餅冰炫風(Strawberry Shortcake McFlurry)，限量供應迎春天。這款新甜品結合麥當勞經典的軟綿綿香草冰淇淋、草莓口味點綴品，以及香脆濃厚的碎奶油酥餅。

麥當勞 澳洲 洛杉磯

上一則

在聯邦政府工作 哪個部門最棒？ 哪個部門最糟？

下一則

貴屋換廉屋 退休資金多十萬

延伸閱讀

嗆殺記者、懷念可凌遲黑人時光 奧克拉荷馬郡警長停職

嗆殺記者、懷念可凌遲黑人時光 奧克拉荷馬郡警長停職
駭人錄音曝光…奧州郡警長想殺記者凌遲黑人 州長促辭職

駭人錄音曝光…奧州郡警長想殺記者凌遲黑人 州長促辭職
芝市決選 華人聚居11區選民投票踴躍

芝市決選 華人聚居11區選民投票踴躍
芝市長、區長今決選 華人聚居11區投票踴躍

芝市長、區長今決選 華人聚居11區投票踴躍

熱門新聞

燕麥不僅纖維含量高，而且有大量的抗氧化劑。取自pexels

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

2023-04-21 11:07
沙丁魚是Omega-3脂肪酸營養補充劑的經濟實惠替代品。取自pexels

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

2023-04-26 09:35
做三明治用、經過加工的肉品如熟食肉（deli meats），以及牛羊肉，都會在我們的腸道產生「壞」的微生物，破壞腸道菌群的組成，造成腹脹、發炎等有害腸道健康的問題。圖：pixabay

常吃這兩種肉 腸道難健康

2023-04-25 13:35
圖：pixabay

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

2023-04-24 12:34
圖：pixabay

年收入20萬以上者 愛開的汽車品牌很大眾

2023-04-24 14:10
「水牛城狂野雞翅」近日承認了一件眾所周知的事，那就是他們的熱門商品無骨雞翅（boneless wings）並不是雞翅。取自臉書＠Buffalo Wild Wings

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

2023-04-24 11:08

超人氣

更多 >
大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人
手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘
出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我

出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰