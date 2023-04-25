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常吃這兩種肉 腸道難健康

記者張聲肇/即時報導
做三明治用、經過加工的肉品如熟食肉（deli meats），以及牛羊肉，都會在我們的腸道產生「壞」的微生物，破壞腸道菌群的組成，造成腹脹、發炎等有害腸道健康的問題。圖：pixabay
做三明治用、經過加工的肉品如熟食肉（deli meats），以及牛羊肉，都會在我們的腸道產生「壞」的微生物，破壞腸道菌群的組成，造成腹脹、發炎等有害腸道健康的問題。圖：pixabay

腸道健康很重要，固不待言。要維持消化系統的健康，加工肉和紅肉的攝取，非減量不可，營養師娜娜瓦提（Krutika Nanavati）解釋原因。

她說，做三明治用、經過加工的肉品如熟食肉（deli meats），以及牛羊肉，都會在我們的腸道產生「壞」的微生物，破壞腸道菌群的組成，造成腹脹、發炎等有害腸道健康的問題。

加工肉品包括熱狗、培根、香腸、火腿和義式香腸等冷切肉，肉乾也是。這種肉品方便食用、便宜、易保存，有些不用冷藏也長期可食，因此很受歡迎。正因為要延長其保存期限，製造時難免用上防腐劑、色素、加味料和煙燻、研磨等方法，這些添加劑和加工法大多有害腸胃健康。

娜娜瓦提說，加工肉品含大量的鈉和硝酸鹽，會破壞腸道菌的平衡。硝酸鹽和亞硝酸鹽都是致癌風險物，鹽分太高也不利腎臟健康。

至於牛羊豬肉等紅肉，通常飽和脂肪和膽固醇含量較高，根據美國心臟學會的說法，至少比雞肉和魚肉含量高。研究發現，紅肉不僅不利心臟健康，攝取過多也容易導致腸道發炎。

娜娜瓦提表示，紅肉的蛋白質較不容易消化，導致腸胃不適，紅肉、加工肉兩相交加的話，更容易導致腸道發炎，發炎則是胃灼熱、大腸激躁症、胃食道逆流等消化問題的促因，何況這些毛病還會增加大腸癌的風險。

紅肉鐵質較多，有助減肥，這是它的好處，但是，如果你的首要健康目標不在減肥，而是腸道健康，那就要考慮減少其攝入量了。

如果要顧到飲食平衡，娜娜瓦提建議改吃瘦肉，因為瘦肉的蛋白質含量高，飽和脂肪含量低，「瘦肉提供主要的維他命、礦物質等有益營養素。」

蛋白質 致癌

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