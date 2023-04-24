連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

「水牛城狂野雞翅」近日承認了一件眾所周知的事，那就是他們的熱門商品無骨雞翅（boneless wings）並不是雞翅。取自臉書＠Buffalo Wild Wings

「水牛城狂野雞翅」（Buffalo Wild Wings）自我解嘲地承認了一件眾所周知的事，那就是他們的熱門商品無骨雞翅（boneless wings）並不是雞翅。

該公司之所以發表此一聲明，是因為一名伊利諾州 男子向法院提出9百萬美元訴訟，宣稱該公司以高價販售的無骨雞翅其實是「雞塊」，當然沒有骨頭。

「水牛城狂野雞翅」在推特 發文承認這是事實，「我們的無骨雞翅是雞胸肉做的」，並開玩笑說「我們的漢堡（hamburgers）沒有火腿（ham），水牛城雞翅（buffalo wings）也完全沒有水牛（buffalo）。」

「水牛城狂野雞翅」的無骨雞翅遭控告未使用雞翅，只是炸成焦褐色的雞胸肉。取自Buffalo Wild Wings網站

芝加哥 男子哈林姆（Aimen Halim）對「水牛城狂野雞翅」及所屬餐飲集團Inspire Brands老闆布朗（Paul Brown）提告，因為該餐廳的無骨雞翅只是炸成焦褐色的雞胸肉。他要求999萬9千美元賠償，並表示消費者如果知道他們買的無骨雞翅是什麼做的，不該付出那個價格、甚至應該抵制。

哈林姆表示，他認知的無骨雞翅是去了骨頭的雞翅，不應允許「水牛城狂野雞翅」對商品做出不實宣傳。他說，如果該公司誠實對待消費者，大可以將名稱改為「無骨雞肉」，並指出其他炸雞店將類似商品命名為 「雞米花」（chicken poppers）。因此，他和消費者因被告的欺騙作法而遭受「實質損害」。

2020年，內布拉斯加州 的一名男子也向該市議會提出強烈請求，要求將「無骨雞翅」的名字從該市的餐廳菜單中刪除。他說，關於無骨雞翅，實際上沒有任何東西來自雞的翅膀；如果一個肉販把肉塊貼錯標籤，會讓人反感，但為何我們到處假裝雞胸是雞翅？

「水牛城狂野雞翅」連鎖餐廳總部位於亞特蘭大 ，成立於1982年，在全美擁有1200多家分店。