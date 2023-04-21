降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

燕麥不僅纖維含量高，而且有大量的抗氧化劑。取自pexels

說到健康，沒有什麼比保護心臟健康更重要了。身為一名心臟科醫生，伊莉莎白·柯洛達絲（Elizabeth Klodas）總是告訴病人，降低低密度脂蛋白（LDL，壞膽固醇）可預防心血管疾病 ；而對心臟最好的營養物質便是膳食纖維。

許多食物都含有水溶性纖維（soluble fiber），它在消化系統中與膽固醇結合，在它們進入血液循環前將其排出體外。美國心臟協會建議每天至少攝取25克的膳食纖維。可惜大多數人（95%的成人和兒童）都沒有吃夠。

柯洛達絲分享她每天必吃的5種富含膳食纖維食物，有助保持健康的心臟和延長壽命：

1. 燕麥

柯洛達絲的廚房永遠有燕麥，她每天會吃半杯。燕麥不僅纖維含量高，而且有大量的抗氧化劑，有助於改善心血管功能和降低血壓 。

燕麥和磨碎的堅果可以撒在優格上，或者煮熟後與藍莓和肉桂一起食用。

所有的豆類都對健康都有益，可用烤箱烘烤鷹嘴豆當作零食。取自pexels

2. 鷹嘴豆

所有的豆類都對健康都有益，但鷹嘴豆是柯洛達絲最愛的食物之一，因為它們很好入菜，可以在燉菜或沙拉中加入鷹嘴豆，或用烤箱烘烤鷹嘴豆當作零食。

鷹嘴豆富含鉀和鎂，對控制血壓很有幫助。一杯有近15克蛋白質 、12克纖維以及每日需鐵量的四分之一。

芝麻葉也是β胡蘿蔔素的極好來源，可以轉化為維生素A。取自pexels

3. 芝麻葉

各種綠葉蔬菜 都應包括在日常飲食中，柯洛達絲說，她喜歡芝麻葉的胡椒味。兩杯芝麻葉可以提供一克膳食纖維，熱量僅10卡。

芝麻葉也是β胡蘿蔔素的極好來源，可以轉化為維生素A，對視力維護、增強免疫系統和皮膚健康不可或缺。

一小把杏仁可以提供3.5克膳食纖維、6克蛋白質以及每日維生素E需求的40%。取自pexels

4. 杏仁

所有未加工的堅果和種子都是優質營養來源，也是柯洛達絲每天必吃的食物。

一小把杏仁可以提供3.5克膳食纖維、6克蛋白質以及每日維生素E需求的40%。奇亞籽和亞麻籽的膳食纖維含量也很高，並有大量蛋白質和omega 3脂肪酸。

一顆酪梨平均能提供14克的膳食纖維，卻只有300多卡路里。取自pexels

5. 酪梨

人們通常不會認為酪梨是膳食纖維的來源，但一顆酪梨平均能提供14克的膳食纖維，卻只有300多卡路里。它也是多種必需維生素、礦物質和健康的單不飽和脂肪酸的極佳來源。