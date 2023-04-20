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為吃垃圾食物 股神巴菲特寧願少活一年

記者張聲肇/即時報導
股神巴菲特。美聯社
股神巴菲特。美聯社

股神巴菲特愛吃漢堡、可樂等垃圾食物，素為人知。他說寧願少活一年，也不想改吃「綠色健康」食品，而自己愛吃的東西，「我6歲之前就發現了，何必浪費精神嘗試別的？」

影片來源：youtube/ CNBC Television

巴菲特維持「6歲之前就發現」的習慣，不是沒有道理：「我查過統計，6歲兒童的死亡率最低。所以我就照著6歲小孩的吃法吃。要安全，也不過如此了。」

他不但愛甜，也愛鹹。富國銀行執行長史當普（John Stumpf）2014年接受彭博新聞訪問時說，「點餐端上桌，巴菲特左手拿鹽罐，右手拿鹽罐，暴風雪般把鹽撒上去。」

高齡92的巴菲特上班前，必先光顧麥當勞，用完早餐，再前往辦公室；日前他接受CNBC訪問前，還享用了好時「香吻」（Hershey's Kisses）巧克力。他說：「有人跟我說，如果我只吃花椰菜等幾樣健康食品，而不是我愛吃的東西，就可以多活一年，那我要說，那一年我不要，讓我吃我喜歡吃的東西。」

巴菲特表示，維持6歲孩提時期吃的習慣，活到現在還大致健康無礙，算是好運。「我想，長壽這回事，和快樂大有關係。而我吃澆巧克力醬的冰淇淋聖代，喝可口可樂的時候最快樂。」

2017年櫻桃口味的可口可樂在中國開賣時，拿巴菲特做廣告，瓶裝可樂印著他的肖像。他公司投資160億元買可口可樂股票；他每天攝入的熱量，四分之一來自可樂。而且他喝可樂時，愛配UTZ 薯條當點心。

巴菲特2019年告訴金融時報，他每天要喝5罐可樂，每周至少吃三次麥當勞炸雞塊，甜點最愛「奶品皇后」的冰淇淋；儘管年紀大了，吃的盡是垃圾食物，每天早晨跳下床就準備上班，「死亡的念頭一點都不困擾我。」

巴菲特 可口可樂 麥當勞

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