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火腿可放冰箱幾天？答案：比你預期短

火腿可放冰箱幾天？答案：比你預期短

記者顏伶如／即時報導
火腿。圖：pixabay
火腿。圖：pixabay

全美各地民眾慶祝復活節聖誕節及其他節日時，火腿經常是重點菜色。根據統計，每逢節慶期間，美國民眾購買火腿總共高達3億磅。美食網站Famous Toastery訓練部主任伊萊(Ann Eley)說，火腿是慶祝場合的熱門餐點，因為可以做出多種變化，例如將火腿與各式各樣的配料搭配，或把火腿烹調成不同風味，可以抹上或淋上醬汁，也可以把醬汁放在旁邊。

不過，火腿能在冰箱放多久呢？答案可能因狀況不同而有差別。專家建議如下：

＊火腿在冰箱可以放多久？

餐廳管理機構「泰坦餐旅集團」(Titan Hospitality Group)烹飪部主任賀爾尤薩克(Daniel Hlusak)說，一般原則是可放五天，但切成薄片的午餐火腿(deli ham)保存期限較短，消費者應查看標裝上的日期標示，較大塊的火腿例如野餐火腿、螺旋式切法火腿(spiral ham)則可在冰箱放五個整天。他說，放進冰箱前要確認火腿已經冷卻。

尤薩克表示，冷凍火腿保存三個月後應該丟棄，買來之後要用Sharpie麥克筆與膠帶標記時間，專業廚師都是這樣做。午餐火腿可從包裝取出，放進有拉鍊的保鮮袋，再放進真空罐裡保存。

致於如何保存煮熟的火腿，美食作家圖西(Max Tucci)說，用保鮮膜將煮熟的火腿包好，或放入真空保鮮盒，可以避免火腿在冰箱裡變乾。他說，良好保存的情況下，煮過的火腿能在冰箱放三天。

＊火腿在冰箱放十天之後還能吃嗎？

烹飪專家說，絕大多數火腿烹煮後放冰箱三到五天還能吃。鄉村火腿（country ham）、罐頭火腿烹煮後放冰箱七天還可吃。在冰箱放了十天就不應該吃了

＊如何判斷火腿已經變質了？

除了查看保存期限之外，火腿變黏、彷彿出現黏液就代表已經變質。有時火腿表面會長霉，或出現酸味、硫磺味、阿摩尼亞味、腐臭味。正常的火腿是粉紅色帶有白色油脂，變綠、變灰就是已經變質。

美食 聖誕節 復活節

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