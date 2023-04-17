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碳水化合物含量高 這食物卻有益心臟健康

編譯周靜芝／綜合報導
豆類等碳水化合物含量高的食物，特別有利於心臟健康和降低罹患心臟病的風險。取自pexels
豆類等碳水化合物含量高的食物，特別有利於心臟健康和降低罹患心臟病的風險。取自pexels

如果優先考慮心臟健康，高糖或高鈉的食物就該盡量少吃。但是，沒有必要把高碳水化合物的食物完全從餐桌上拿走。雖然很難找到一個支持甜甜圈和蛋糕的心臟病專家，但並非所有碳水化合物食物都須一概而論，有些含有有益心臟的營養成分。

事實上，有一種碳水化合物含量高的食物特別有利於心臟健康和降低罹患心臟病的風險，而且你的廚房可能已經有這種食物：豆類。

為什麼豆類對心臟健康如此重要

德州心臟病專家柯斯特洛（Briana Costello）說，如果想在飲食中顧及心臟健康，她建議遵循地中海式飲食。這種飲食優先考慮蔬菜、瘦肉、魚類和「健康脂肪」，而豆類也是關鍵的主食。

科學研究發現，經常食用豆類者低密度脂蛋白膽固醇降低了19%，心血管疾病的風險降低了11%，冠心病的風險降低了22%，這對單一食物來說影響頗大。

亞培公司心血管疾病專家亞當森（Philip B. Adamson）解釋說，複合碳水化合物（不僅豆類，還包括全穀物和非澱粉類蔬菜）為身體提供能量，而不會使血糖水平飆升。他說，這類食物能為身體提供燃料，並減少總熱量的攝入；豆類是豐富的能量來源，不僅含有高蛋白質，還含有纖維素、鎂、鐵、葉酸和鉀。

全穀物一樣有益於心臟健康，可減少罹患心臟病、2型糖尿病和肥胖症的風險。因為它們富含纖維素，高纖維飲食可以幫助改善血液中的膽固醇水平，有利於整體心臟健康。

非澱粉類蔬菜和水果也是促進心臟健康的好食物，後者可能讓一些人感到驚訝，因為水果確實含有天然糖分。然而，水果同時含有大量的抗氧化劑，透過促進血液流動和減少動脈中的斑塊堆積而對心臟健康有益。吃富含抗氧化劑的食物可以減少低密度脂蛋白膽固醇，同時提高好的高密度脂蛋白膽固醇。事實上，美國心臟協會建議每天吃四份水果。

在蛋白質方面，柯斯特洛和亞當森都說，瘦肉、魚和植物性蛋白質來源，包括豆腐、堅果、種子和豌豆都是有益心臟健康的選擇。此外，盡量減少紅肉，因為紅肉的飽和脂肪含量很高，可以提高低密度脂蛋白膽固醇水平，增加罹患心臟病的風險。

如果你是一個碳水化合物愛好者，請放心，不必為了心臟健康而完全避開最喜歡的食物。在優先考慮哪些碳水化合物時，豆類應該在清單上名列前茅。

心臟病 蛋白質 蔬菜 心血管疾病 肥胖

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