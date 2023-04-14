麥當勞推過這款三明治被罵翻 現在漢堡王又要試

起士牛肉堡是費城當地的經典美食。Getty Images

速食連鎖店經常從一些在地受歡迎的美食 汲取靈感，有時他們提供的漢堡或三明治與當地人最愛的不盡相同，而只是複製了其中的一些味道。

有些經典的三明治與它們的地區有關，雖然可能出現在全美各地的菜單上，但每個人都知道它們來自哪裡，去哪裡才能吃到道地的美食。費城 的「起士牛肉堡」（cheesesteak）在三明治中具有神級地位，因為它太有名了，許多人會懷疑如果麥當勞 或漢堡王 也推出起士牛肉堡，如何和費城的相比。

過去只有麥當勞有勇氣這樣做，早在2004年，麥當勞就推出了它的「費城起士牛肉堡」，根據The Impulsive Buy網站的報導，這個嘗試顯然失策，在被飽受批評下，幾年後它從菜單上消失了。

漢堡王從麥當勞那汲取教訓，改推費城雞肉

現在，漢堡王也想要有自己的「費城起士牛肉堡」，但該速食連鎖店從競爭對手麥當勞那裡學到一個重要的教訓。

麥當勞是真的「複製」了費城的「起士牛肉堡」，或許這注定了它的失敗；因為它根本不可能以每個人都認可的方式去複製這道經典美食，甚至連好吃都談不上。

而漢堡王採取了不同的策略，或許有機會成功。據「速食郵報」（Fast Food Post）報導，該連鎖店已經在選定的地點測試了一種「費城雞肉三明治」（Philly Chicken Sandwich）。

該報導稱，漢堡王的「費城雞肉三明治」特點是，在酥脆的雞胸肉上淋上皇家 醬（Royal Sauce），搭配起士、紅綠色甜椒和烤洋蔥等。這不讓人意外，如果他們真的要複製正宗的「費城起士牛肉堡」體驗。

這種策略比提供真正的「費城起士牛肉堡」更聰明，因為這個名字讓顧客有種熟悉感，但又沒有向他們承諾同樣的食物。

新的「費城雞肉三明治」已經在特定的漢堡王分店推出，但目前還處於測試階段，漢堡王未透露何時會在全美販售。