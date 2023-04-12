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喝完立刻跑廁所？星巴克橄欖油咖啡嚇人

編譯周靜芝 / 綜合報導
星巴克新推出、加了橄欖油的飲料，最近在社群媒體引起網友熱議。取自Starbucks
星巴克新推出、加了橄欖油的飲料，最近在社群媒體引起網友熱議。取自Starbucks

星巴克新推出、加了橄欖油的飲料，最近在社群媒體引起網友熱議，許多人分享了他們對該咖啡連鎖店新飲料的體驗，顯然對某些人來說，結果不是那麼美好。

這款新的咖啡加了來自西西里島的Partanna冷壓特級初榨橄欖油，於2月21日首次在部分星巴克門市登場。

3月16日，一位自稱是現任星巴克咖啡師的Reddit用戶發表了一篇標題為「橄欖油飲料...」的貼文，分享了他的同事嘗試新的橄欖油咖啡（Oleato）後的體驗。

貼文中描述，他一半的同事都試喝過這款橄欖油咖啡，有幾個人最後需要使用洗手間；他本人則很害怕嘗試，因為他的腸胃一向不是很健康。

這名Reddit用戶還透露，門市經理不希望他們與顧客分享這些訊息，認為這種「洩漏消息」有違職業道德。星巴克並未立即回應網路上的這些評論。

星巴克這款橄欖油咖啡Oleato，讓有些人喝完後需要使用洗手間。取自Starbu...
星巴克這款橄欖油咖啡Oleato，讓有些人喝完後需要使用洗手間。取自Starbucks

許多網友紛紛留言，一些人分享了他們對這些飲料的印象和體驗，一名網友說，咖啡因對腸道是一種興奮劑，而橄欖油是一種鬆弛劑；所以星巴克的這個點子挺好的。

另一人則表示，喝完橄欖油咖啡後，他感覺肚子很不舒服，完全沒有胃口，這是他一整天唯一吃下的東西。

對Oleato的評論也不全然是負面的，例如一名推特用戶便說，星巴克新的橄欖油咖啡太好喝了，「我愛死它了！」。另一名網友在Reddit上說，他嘗試了所有3款飲料，都很喜歡，沒有任何問題；但其他人則留言詳細描述了這款飲料更多令人反胃的經歷，例如稱星巴克橄欖油咖啡是一種合法的瀉藥。

為什麼會出現這種效果？

19世紀末以來，食用油如蓖麻油，便一直是緩解便秘的有效方法。但是，在一大早喝的咖啡中加入一點橄欖油，會不會像一些人聲稱的那樣具有「通便」的作用？

營養學家羅絲（Frances Largeman-Roth）說，長久以來，各類食用油便是治療便秘的良藥，可以幫助腸道蠕動，特別是如果已經便秘了一段時間；橄欖油當然也有這樣的效果，特別是如果喝的是大杯橄欖油咖啡。

羅絲還說，如果把橄欖油是可能的瀉藥與咖啡是消化系統刺激物的事實結合起來，這個組合便會產生加乘作用，讓你直奔洗手間；尤其是在空腹時喝Oleato，效果可能會更明顯。

咖啡 星巴克 社群媒體 推特

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