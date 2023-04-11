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一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

記者張聲肇╱即時報導
假如一顆莓果發霉，是否整盒都得扔掉？專家說，壞掉的那顆不要吃，沒有明顯黴菌孢子的，還可以吃，但要快點吃掉。Photo by Sneha Cecil on Unsplash
假如一顆莓果發霉，是否整盒都得扔掉？專家說，壞掉的那顆不要吃，沒有明顯黴菌孢子的，還可以吃，但要快點吃掉。Photo by Sneha Cecil on Unsplash

新鮮草莓、黑莓和藍莓是民眾之愛，但保鮮期不長。假如一顆莓果發霉，是否整盒都得扔掉？專家說，壞掉的那顆不要吃，沒有明顯黴菌孢子的，還可以吃，但要快點吃掉。

北卡州立大學食安專家查普曼（Benjamin Chapman）說，莓子類的水果發霉，肉眼就看得出來，不像其他食品，可能須動用儀器來檢查。「如果一盒裡面有一兩顆壞掉，我不會整盒丟掉。」

他說，把發霉的莓果挑掉之後，他會仔細檢查四周的果子，看看有沒有毛絨絨的東西，特別在破損或蒂頭部分。如果沒有，他會趕快在一兩天內全部吃掉，以免黴菌的孢子擴散，開始滋長。

農業部指出，黴菌是一種菌類，在顯微鏡底下，看起來「就像是瘦小的洋菇」，絲一樣的根部，會入侵到水果、食品的內部，帶有孢子的枝幹在表面。查普曼說，某些黴菌會產生毒素，吃進肚裡不安全，對某些人會造成過敏反應。

加州大學收成後科技中心主任米禪（ Elizabeth Mitcham）說，莓類水果的愛好者可稍微放心的是草莓、藍莓等的黴菌通常沒毒，核果、穀類和蘋果長出來的黴菌比較危險。

她說萬一不小心吃到發霉的草莓、藍莓，大概也不會生病住院。「如果吞進嘴裡了，趕快吐掉，因為發霉的莓子，味道一定很不好。」

環境裡到處都有黴菌的孢子，孢子隨空氣漂浮、隨流水漂流，農田裡免不了也會有，它會先藏在花裡或果皮上面，等果子成熟了，特別是溫度夠高的時候，就會找機會發芽、滋長，還會順便往旁邊的水果發展。

黴菌孢子既然無處不在，我們所吃的新鮮水果可能也有微量的孢子，查普曼說，「我可能一直吃進孢子，還好我沒有因此病倒。」

比較危險的是長在大型或潮濕、柔軟、隙縫大的食品上的黴菌，例如剩飯剩菜、肉類或果醬、起司、麵包上面的，農業部說，如果這些食物上發現有黴菌，應假定已遭汙染，最好丟掉。

農業部 加州大學 過敏

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