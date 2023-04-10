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採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

編譯周靜芝 / 綜合報導
新的研究顯示，遵循地中海或MIND飲食的人，大腦組織中阿茨海默症跡象可能較少。Getty Images
新的研究顯示，遵循地中海或MIND飲食的人，大腦組織中阿茨海默症跡象可能較少。Getty Images

一項新的研究顯示，遵循地中海或MIND飲食的人，大腦組織中阿茨海默症跡象可能較少。

5日發表在「神經病學」(Neurology)線上期刊的一篇文章指出，該研究發現那些遵循以植物為重點的飲食者，大腦中的類澱粉蛋白斑塊(amyloid plaques)和tau蛋白纏結可能比不採取這種方式飲食的人少。

地中海飲食以該地區的傳統美食為模式，強調新鮮水果和蔬菜、魚類、豆類、堅果和全穀物。MIND飲食則結合了地中海和DASH（高血壓的飲食療法）飲食的許多元素。

芝加哥Rush大學的阿卡沃(Puja Agarwal)博士說，此一結果令人興奮，雖然研究沒有證明健康的飲食會導致較少的大腦類澱粉蛋白斑塊沉積，類澱粉蛋白斑塊被視為阿茨海默症的一個指標，但他們知道這之間有關係，遵循MIND和地中海飲食可能是人們可以改善大腦健康和保護認知能力的一種方式。

在參與測試的581人中，研究人員發現，在堅持地中海飲食方面得分最高的，大腦中的斑塊和纏結量比得分最低者年輕18歲；而那些在遵循MIND飲食方面得分最高的人，他們的斑塊和纏結量比得分最低者年輕12歲。

研究顯示，攝取大量綠葉蔬菜似乎是改善大腦健康和保護認知能力最主要的因素。Gett...
研究顯示，攝取大量綠葉蔬菜似乎是改善大腦健康和保護認知能力最主要的因素。Getty Images

在檢視具體的飲食內容時，研究人員發現綠葉蔬菜似乎扮演了最主要的因素。攝取綠葉蔬菜數量最多的人，或每周吃七份或更多的人，大腦中的斑塊數量比吃得最少的人(即每周吃一份或更少的人)，年輕將近19歲。

阿卡沃說，研究發現，吃更多的綠葉蔬菜與大腦中較少的阿茨海默症跡象有關，這足以讓人們考慮在飲食中增加這些蔬菜。

地中海飲食側重蔬菜、水果和每周三份或更多的魚類；而MIND飲食優先考慮綠葉蔬菜，如菠菜、甘藍和羽衣甘藍以及其他蔬菜，優先考慮漿果而非其他水果，並建議每周吃一份或更多的魚類。

雖然這項最新的研究並不能證明飲食習慣與阿茲海默症的因果關係，但它是在過去的研究中發現飲食和大腦健康之間有類似的關聯。

2015年，研究人員發現MIND飲食可能會降低罹患阿茨海默症的風險高達53%。根據該研究，即使那些沒有完美地堅持MIND飲食但「適度遵守」的人，罹患阿茨海默症的風險也能減少約三分之一。

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