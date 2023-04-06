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知道香蕉成熟的秘密 掌握保鮮小技巧

編譯尤寶琪／即時報導
減緩香蕉成熟過程，就能讓剛買的香蕉擺久一點，新鮮一點。取自pexels
減緩香蕉成熟過程，就能讓剛買的香蕉擺久一點，新鮮一點。取自pexels

香蕉是我們生活中最常見的一種水果，香甜的味道和便宜的價格讓許多人喜愛，能預防抽筋等功能，更是讓熱愛運動的者經常人手一根。

香蕉是屬於有劇烈的生理變化的更年性水果；香蕉在採收後，會因為這些生理變化而出現後熟現象，例如果實呼吸率驟然上升以及糖分增加、香氣釋放和變色等品質改變。所以，你若想讓剛買的香蕉成熟的慢一點，以下幾個小秘招，能減緩香蕉成熟過程，讓你剛買的香蕉能擺久一點，新鮮一點。

別移除莖上包裹的保鮮膜

水果的熟成與果實的呼吸作用速率和乙烯產生量有關，而香蕉這種更年性水果不同於非更年性水果的地方，就是在摘採後仍能自主產生造成水果成熟的乙烯，而這乙烯主要就是從切斷的莖上釋放。因此，將莖用保鮮膜包裹起來，就能阻止乙烯的釋放，減緩成熟過程。

把香蕉掛起來

乙烯釋放後會沉澱在香蕉的皮上，加速成熟。因此把香蕉掛起來放置，就能讓每根香蕉都能接觸到新鮮空氣，利用空氣流通來把釋放出的乙烯帶走，減少累積，藉此減緩成熟速度。

獨立放置

若希望香蕉多放幾天，那最好是將香蕉獨立放置，遠離溫度變化大的廚房，且千萬不要被其他東西壓到。

同樣的，如果你希望能趕緊吃到今天剛買的香蕉，就可以反向思考，增加香蕉周圍乙烯累積。首先就是拿掉包裹在莖上的保鮮膜，讓乙烯釋放出來，接著可以把香蕉放到紙袋中，讓乙烯徹底包住香蕉，或放到其他會釋放乙烯氣體的成熟水果旁邊，例如酪梨、木瓜和蘋果等。

不過香蕉不管在哪個熟成階段都是可以食用的，所以，你可以依照自己的喜好來選擇要怎麼保存香蕉。

蘋果

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