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7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

編譯俞仲慈／即時報導
一般人都將爆米花列為碳水化合物零食，但實際上爆米花屬於全麥食物，富含纖維質。Getty Images
一般人都將爆米花列為碳水化合物零食，但實際上爆米花屬於全麥食物，富含纖維質。Getty Images

酪梨、爆米花、蛋黃因所含的脂肪、碳水化合物和膽固醇，而被許多消費者認為有礙健康，但營養專家表示，近幾年的研究證實，包括酪梨、爆米花、蛋黃等七大類食物其實都是因誤解而被耽擱的好食物，建議只要適量攝取，絕對有益健康。

一、雞蛋

每顆蛋黃約有200毫克膽固醇，過去美國心臟協會(American Heart Association)建議消費者每周不要攝取超過三顆，但如今證明蛋黃所含膽固醇與血管阻塞沒有太大關係，因此自2015年起，國人飲食指引(Dietary Guidelines for Americans)取消膽固醇攝取量，而且雞蛋富含蛋白質和維生素D，也是提供大腦養分膽鹼的主要來源，因此美國心臟協會也建議多數人每日攝取一顆雞蛋，膽固醇正常且心臟健康的年長者，甚至可每天吃兩顆雞蛋。

二、酪梨

酪梨富含纖維質，即使半顆酪梨也比一顆蘋果的纖維質來得多。取自pexels
酪梨富含纖維質，即使半顆酪梨也比一顆蘋果的纖維質來得多。取自pexels

一顆中型酪梨有22克脂肪，但酪梨「屬於健康脂肪，有助於降低心血疾病。」亞特蘭大營養師莉娜·貝爾(Lena Beal)推薦消費者自製酪梨沙拉，適量攝取，而且酪梨富含纖維質，即使半顆酪梨也比一顆蘋果的纖維質來得多，每天食用一顆酪梨就有14克纖維，以每日攝取2000卡熱量為例，人體所需纖維量為28克。

三、爆米花

一般人都將爆米花和餅乾列為碳水化合物零食，但實際上爆米花屬於全麥食物，富含纖維質，營養師建議自製爆米花最為健康，在電影院販賣的爆米花因為添加過量油脂，一桶熱量高達1090卡，含有2650毫克的鈉，糖尿病或高血壓患者應該注意避免食用。

四、咖啡

咖啡曾被世界衛生組織(World Health Organization，WHO)列為可能致癌物，如今已證實咖啡不但可降低罹患糖尿病、心臟病和癌症的風險，甚至有助於減少憂鬱和自殺的機率。

咖啡富含抗氧化劑，可防止或延緩細胞老化，而且所含咖啡因屬於一種興奮劑，可以提高注意力和提振情緒，但建議不要過量飲用或太晚喝咖啡，否則容易干擾睡眠；同時美國心臟協會提醒大眾，咖啡過量容易造成血壓上升或引起焦慮、心悸等副作用，建議喝無任何添加物的純咖啡或加入少許奶油和糖分。

五、冷凍蔬菜

市面蔬果強調新鮮度，讓許多消費者對冷凍蔬果避而遠之，但冷凍蔬果經過加工處理後的營養成分不輸生鮮蔬果，而且方便食用，是生鮮蔬果理想的替代物，芝加哥營養師布拉特奈(Dawn Jackson Blatner)推薦：「冷凍菠菜煎蛋捲、冷凍花椰菜當午餐主食、青菜花當配菜，冷凍莓果做冰沙。」

六、堅果

核桃、杏仁、開心果、榛果和核桃等多種堅果，富含單一不飽和脂肪與多種不飽和脂肪，有...
核桃、杏仁、開心果、榛果和核桃等多種堅果，富含單一不飽和脂肪與多種不飽和脂肪，有益心臟和血管。取自pexels

堅果和酪梨都因為脂肪含量高而嚇跑一票人，但包括核桃、杏仁、開心果、榛果和核桃等多種堅果，富含單一不飽和脂肪與多種不飽和脂肪，有益心臟和血管，此外含有大量維生素、礦物質、蛋白質和纖維，建議適量食用，因為一盎司堅果的熱量有160至200卡，而且無論所含飽和脂肪含量多寡，堅果和種籽都屬於健康食物。

七、全脂沙拉醬

許多人吃生菜沙拉只滴檸檬汁調味，但是營養師提醒大家，生菜搭配油脂食用，養分才會更容易被人體吸收，營養師布拉特奈推薦食用沙拉時一併食用酪梨、堅果或種籽，吸收效果更好，另外橄欖油或酪梨油製成的沙拉醬也是一項好選擇，唯獨不建議食用添加糖或鹽的低脂沙拉醬等加工調味料。

咖啡 雞蛋 高血壓

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