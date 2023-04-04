無益還有害？益生菌恐破壞健康者腸道細菌平衡

益生菌是保健食品中的常銷熱賣的商品之一，已發展成價值數十億美元的產業。Getty Images

益生菌是保健食品中的常銷熱賣的商品之一，已發展成價值數十億美元的產業，業者宣稱這些產品會讓腸道充滿細菌，並以不同方式促進身體的健康。

但值得注意的是，療效是否被誇大，對於健康的人來說，益生菌提供的好處不多，而且可能弊大於利。

研究顯示，服用益生菌可以改變你的微生物組的組成，減少你腸道中的微生物多樣性，這與許多健康問題、抗生素效果有關。

益生菌有膠囊、軟糖、粉末和藥丸等形式，含有被認是促進腸道健康的活性微生物。部分人可能從服用益生菌中受益，包括患有胃腸道疾病的人。研究發現，益生菌可以減少腸躁症和發炎性腸道疾病的症狀，還可以預防旅行者腹瀉(traveler’s diarrhea)，減少抗生素藥物的一些副作用。

但對於大多數人來說，有更可靠的方法來滋養腸道微生物群。

首先，吃各種蔬菜 、堅果、種子、豆類和全穀物，為腸道微生物提供所需的膳食纖維，以促進其生長。研究人員發現，吃發酵食品，如優酪乳、酸菜、泡菜和克菲爾(kefir)酸奶，其中含有益生菌和其他有益化合物，對健康和腸道微生物群有正面的效果。

雖然有許多品牌的益生菌，但多數都是含有數量有限的細菌菌株。Getty Images

益生菌可能擠掉好的微生物

科學研究顯示，擁有多樣化的腸道微生物群的人往往能更健康地老去、罹患較少的疾病。就像任何社區的居民一樣，腸道中的微生物可以一起工作，也可以相互競爭。有時腸道中好菌和壞菌的比例會失去平衡，這種情況被稱為菌群失調(dysbiosis)。

雖然有許多品牌的益生菌，但多數都是含有數量有限的細菌菌株，休斯頓德克薩斯大學教授科恩Lorenzo Cohen說，服用集中劑量的幾株細菌會破壞腸道平衡。他說，擁有太多的好菌，會在無意中創造某種形式的菌群失調，不僅擠掉了壞東西，也擠掉了其他可以創造高度微生物多樣性的好東西。

有些醫生傾向建議在飲食中添加發酵食品，而不是服用益生菌。Getty Images

在飲食中添加發酵食品

那麼應該怎麼做比較好呢？如果正服用抗生素，或者有消化道疾病，應該和醫生討論服用益生菌是否有意義；如果是的話，哪個品牌或產品。如果有嚴重的疾病或免疫系統受損，醫生可能會建議跳過益生菌，因為有發生感染的風險。

一些醫生傾向建議在飲食中添加發酵食品，而不是服用益生菌。華盛頓大學醫學 中心胃腸病學家達曼(Chris Damman)說，他在推薦活性微生物時，往往是指發酵食品。他說，發酵食品就像大自然的益生菌。

發酵食品的好處之一是，它們不僅含有益生菌（活性微生物），還含有益生元（可促進微生物生長）和後生元（能產生和益生菌相似的功能）。在「細胞」雜誌上發表的一項研究指出，讓人們在10周內每天吃發酵食品，可以降低他們的炎症水平，增加腸道微生物的多樣性。