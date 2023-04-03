抗氧化、護腦又護心 營養師推薦這個水果

藍莓是抗氧化物含量最高的水果之一，同時富含大量纖維可以長時間保持飽腹感，有助於穩定血糖。Getty Images

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)建議，成年人每天最好攝取1.5至2杯份量的水果，而且營養師最推薦野生藍莓，因為藍莓是抗氧化物含量最高的水果之一，同時富含大量纖維可以長時間保持飽腹感，有助於穩定血糖 。

營養師柯朗伯·史密斯表示：「從大腦認知角度來看，藍莓有助於改善記憶力，有部分研究顯示藍莓可改善心血管並舉有抗癌物，一般而言，藍莓可以治療發炎症狀。」不過柯朗伯·史密斯也強調野生藍莓養分並非不可替代，因為每種水果均含不同營養，攝取任何種類水果皆有益健康。

以蘋果富含的果膠為例，屬於一種益生元纖維可強化結腸功能、幫助消化；另外維生素C含量豐富的柑橘類水果(柳橙、葡萄柚和檸檬等)和草莓有助於膠原蛋白生成，可減少皺紋和落髮並維持皮膚、指甲的健康，柯朗伯·史密斯強調：「攝取維生素C至關重要」。

維生素C含量豐富的柑橘類水果有助於膠原蛋白生成，可減少皺紋和落髮並維持皮膚、指甲的健康。取自pexels

另一方面，水果所含糖分令不少人望而生畏，柯朗伯·史密斯表示不用多慮：「水果含有人體需要的大量維生素、礦物質、纖維、水分以及其他營養。」而且天然糖分是健康的熱量來源，將水果與蛋白質 搭配食用，也會產稱類似咖啡因的提神效果。

不過柯朗伯·史密斯建議，患有糖尿病或者有胰島素、血糖問題的病患，應謹慎攝取水果，需要注意份量或將水果和酸奶、奶酪等搭配食用，在家自製一份水果冰沙即可攝取足夠的營養。

另外針對市售的瓶裝果汁，柯朗伯·史密斯建議消費者購買前應仔細閱讀營養成分：「僅僅因為100%水果(就買單)，這通常並非最好的選擇，因為凡是濃縮水果的含糖量都非常高，而且缺乏蛋白質搭配來維持血糖穩定。」

至於令消費者卻步的脂肪，專家推薦鱷梨、堅果、植物種籽、橄欖等各種植物性脂肪，具有抗炎作用而且有益健康。

其中鱷梨富含鉀，可以降低血壓和膽固醇，富含大量纖維有助於平衡血糖，「水果和蔬菜通常是脂溶性維生素A、E和K的重要來源，而人體需要脂肪才能真正吸收脂溶性維生素。」建議食用鱷梨搭配沙拉來強化人體吸收。