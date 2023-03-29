這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

能品嘗高品質的牛排，而不必自己在家忙得團團轉，是多數人上牛排館用餐的理由。Getty Images

在牛排館用餐，有種優雅的感覺，享受飲料、奶油麵包、美味的配菜，當然重點是那塊多汁、有嚼勁的牛排。無論是較小的菲力，還是份量較大的紐約客，能品嘗高品質的牛排，而不必自己在家忙得團團轉，就是上牛排館用餐的充分理由，這點連大廚們也不否認。

雖然在家裡也可以烹製出美味的牛排，無論是用鑄鐵鍋還是烤架，但有時讓別人為你服務也不錯，當然全美不乏許多連鎖牛排館可供選擇。但是，從廚師的角度來看，哪些連鎖牛排館是其中最好的？美食 網站Eat This, Not That!採訪了大廚和烹飪專家，以下是他們最愛光顧的餐廳。

1. 德州 客棧牛排館 (Texas Roadhouse)

德州客棧牛排館。取自Texas Roadhouse

在德州擁有一間餐廳的主廚兼老闆索特斯(Robbie Shoults)選擇了近來讓許多美國人趨之若鶩的連鎖餐廳「德州客棧牛排館」。他說，他總是點達拉斯牛排，因為它是最好的部位，脂肪含量最低而且最嫩。

「德州客棧牛排館」被評為美國增長最快的餐廳，為各地的消費者帶來經濟實惠的牛排大餐和樸實的鄉村風格。如果不喜歡達拉斯菲力(Dallas Filet)，可以試試其他部位，包括有大理石油花的沃斯堡肋眼(Ft. Worth Ribeye)或紐約客(NY Strip)。消費者甚至可以從連鎖店內的展示櫃中選擇想要的牛排。

2. 喬氏海鮮、牛排和石蟹餐廳(Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab)

喬氏海鮮、牛排和石蟹餐廳。取自臉書@Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab

創立於1913年的喬氏石蟹，是邁阿密的傳奇餐廳，現在在芝加哥、拉斯維加斯和華盛頓特區都開有分店，全名為「喬氏海鮮、牛排和石蟹餐廳」。這家連鎖餐廳以季節性的美味石蟹起家，但也提供頂級牛排。

主廚索耶（Jonathon Sawyer）是美食網的熟面孔，也是喬氏餐廳的忠實粉絲。索耶說，無論是喜歡多汁的肋骨，還是鮮嫩的啤酒燉短肋，喬氏都提供了最好的牛肉。對於想尋找獨特美味牛排的人，索耶強烈推薦來自喬治亞州夏特爾農場(Châtel Farms)的紐約客和牛，「它是如此多汁和美味，讓你無可挑剔。」

3. Fogo de Chao

有「巴西窯烤界鼎泰豐」之稱的Fogo de Chao。取自Fogo de Chao

有「巴西 窯烤界鼎泰豐」之稱的Fogo de Chao，在巴西當地及美國都開了不少分店。曾在全球眾多高級旅館、餐廳工作過的諾拉克拉克(Norah Clark)，非常喜愛Fogo de Chao。

克拉克說，巴西窯烤提供多樣化的肉類選擇，使它成為一種令人興奮的美食體驗。在Fogo de Chao，她會點獨特的picanha，這是一種上等西冷牛排，以柔軟、豐富的風味而聞名。名為Market Table的精緻沙拉吧，也是吸引克拉克的另一個原因。克拉克說，在以肉類為主的菜單中，具有巴西特色的新鮮沙拉吧，具有畫龍點睛的加分效果。

4. 48號牛排 (Steak 48)

48號牛排的奧斯卡牛排。取自臉書@Steak 48

身為餐廳行政主廚的哈蒙（Darryl Harmon），把部分辛苦賺來的錢花在了48號牛排上。他表示，鋪上蟹肉、45天乾式熟成帶骨肋眼的奧斯卡牛排，是最他喜歡的餐點。哈蒙說，奧斯卡澆頭是一種傳統的牛排烹製方法，包括精緻的貝納西醬(Bèarnaise sauce)、螃蟹和蘆筍。48號牛排將這種老式的手法現代化，用蟹餅取代了團狀的蟹肉。

48號牛排是一家規模較小的連鎖店，目前有8家分店，兩家正在籌備中。但它的牛肉品質頗為人稱道，與馬斯特羅牛排館同屬一個團隊，並擁有一家肉舖，由訓練有素的屠夫專為餐廳供應牛排。

5.澳美客牛排館(Outback Steakhouse)

澳美客牛排館是最大的連鎖牛排館，也被認為是廚師的最愛。

這個最大的連鎖牛排館被認為是廚師的最愛，不僅僅是因為傳說中的Bloomin' Onion，澳美客牛排的味道和品質同樣無懈可擊。

Whimsy and Spice的廚師馬龍(Jenna Moran)說，在他的職業生涯中，製作和嘗過成數以千計的牛排，但有一種特別突出的，是他在坦帕灣的澳美客餐廳嘗過的炭烤墨爾本波特豪斯牛排(Melbourne Porterhouse)，它非常棒。馬龍說，波特豪斯牛排是傳統上較難煮到恰到好處的部位。

6. 首都燒烤(Capital Grille)

首都燒烤的牛肉品質一直很好，而且採用乾式熟成。取自Yelp

雖然美食網站CookOut的創始人萊特(Wes Wright)一直在為完美的燒烤牛排進行測試，但他承認，當他想在晚餐吃到高品質的肉時，去首都燒烤是一個簡單的選擇。

萊特說，他們的牛肉品質一直很好，而且採用乾式熟成。他說，他沒有處理過乾式熟成，所以覺得去首都燒烤可以吃到一些不同的東西；他們還可以用高溫來烹調牛排，讓外皮呈現不同的口感。除此之外，萊特說，另一個讓他很難拒絕的是——布丁起士蛋糕。

7.馬斯特羅牛排餐廳(Mastro's Steakhouse)

馬斯特羅牛排連鎖店以「大師級的頂級體驗」而廣受好評，被媒體封為「世界十大牛排館之一」。取自臉書@Mastro's Steakhouse

儘管馬斯特羅是一家規模較小的牛排連鎖店，只有不到20家分店，但它以「大師級的頂級體驗」而廣受好評，不斷被媒體封為「世界十大牛排館之一」，也是許多名人的最愛。

來自Rondeno Culinary的廚師隆德諾(Ryan Rondeno)說，他在馬斯特羅牛排館總是點帶骨的肋眼牛排；它非常鮮嫩，味道鮮美。如果喜歡簡單一點，隆德諾推薦說，雞尾酒蝦是個不錯的開胃菜，最後並以奶油蛋糕畫下完美句點。

8.Bavette's

Bavette's雖小卻不容小覷，是許多美食愛好者的首選。取自Shutterstock

與在全球擁有數百家分店的澳美客相比，Bavette's規模相對較小，只有兩個地點可供選擇：芝加哥和拉斯維加斯；但它雖小卻不容小覷，是許多美食愛好者的首選。

肉品供應商Porter Road的共同創辦人皮斯克(James Peisker)說，他是Bavette's的忠實粉絲，原因有很多，其中之一是他們有42天的乾式熟成牛排，這確實讓牛排風味變得有趣和美味。皮斯克說，在Bavette's用餐時，如果與另一桌共用一瓶酒，不另收開瓶費；此外，他們還有海鮮塔(seafood towers)，「我愛死海鮮塔了」。