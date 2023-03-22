我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
飲食可以透過與焦慮有關的潛在代謝系統對情緒產生正面或負面的影響。取自pexels
飲食可以透過與焦慮有關的潛在代謝系統對情緒產生正面或負面的影響。取自pexels

容易焦慮或患有焦慮症的人，每天的飲食會對控制情緒有重大的影響。克利夫蘭診所營養師史密斯(Maxine Smith)說，飲食可以透過與焦慮有關的潛在代謝系統對情緒產生正面或負面的影響，例如地中海、抗炎飲食中的部分食物便與減少焦慮有關。

我們可能想不到，有一種食物，對焦慮有莫大好處，可以說治療焦慮症的第一大食物，它便是華人普遍愛吃的橘子(Mandarin oranges)。

克利夫蘭診所心理學家艾柏絲（Susan Albers）博士說，橘子體積小、便於攜帶，味道甜美，有助於緩解對甜味的渴望、安撫情緒，又能提供適當的營養。她補充說，研究證明，柑橘的香氣可以使人平靜，這就是為什麼芳療中心或旅館喜歡添加柑橘的香味。

治療焦慮症的第一大食物，便是華人普遍愛吃的橘子。取自pexels
治療焦慮症的第一大食物，便是華人普遍愛吃的橘子。取自pexels

吃柑橘還有另一個意想不到的好處是，剝橘子皮。艾柏絲說，剝橘子可以有冥想和分散注意力的作用，這正是擺脫焦慮時所需要的；在剝橘子皮時，每個動作都專注於一個積極的想法，可以把柑橘舉到鼻子前，閉上眼睛、深吸一口氣、數到三。

其他治療焦慮症的食物

如果想在飲食中添加更多可幫助控制焦慮的食物，以下可提供參考。

1.南瓜子

艾柏絲表示，南瓜子(Pumpkin seeds)含有鋅和鎂，是預防焦慮的好零食，也是鎂最好的天然來源之一。鎂可以幫助放鬆和冷靜，所以南瓜子還能促進睡眠。而當獲得充足的睡眠時，更有助於應對引發焦慮的情況；嗑南瓜子時的咀嚼動作，也能讓心情平靜下來。

2.巴西堅果

艾柏絲說，巴西堅果(Brazil nuts)可以改變焦慮症的「遊戲規則」，只需要每天吃兩顆，並已被證實硒的含量，比一般保健食品更多。

海鮮是鋅和硒的良好來源，它們有助於創造神經遞質，促進神經系統的健康。取自pexe...
海鮮是鋅和硒的良好來源，它們有助於創造神經遞質，促進神經系統的健康。取自pexels

3.海鮮（牡蠣、螃蟹、鮪魚、沙丁魚、蝦）

史密斯說，海鮮是鋅和硒的良好來源，它們有助於創造神經遞質，促進神經系統的健康。許多魚類富含胺基酸色氨酸，是調節情緒的神經遞質構成要素。

最不利於焦慮的食物

某些飲食模式則與焦慮有關，根據2021年的一項研究，高脂肪飲食、色氨酸和膳食蛋白質不足，以及過度攝取糖和精製碳水化合物都是禍首。有焦慮擾的人，最好避開以下幾種食物。

1.墨西哥捲餅、椒鹽脆餅和冷凍餐

艾柏絲說，當感到焦慮時，無論如何要遠離墨西哥捲餅、椒鹽脆餅和冷凍食品。這些食物的鈉含量特別高，攝入過多的鹽會使血壓升高、增強焦慮感。

2.含咖啡因飲料或食物（如咖啡和巧克力）

艾柏絲表示，感到焦慮時，少許的咖啡因便能加速刺激神經系統，產生焦慮的反應。她說，即使微量，也會使焦慮的人陷入極端焦慮反應的邊緣。

3.高糖食物

史密斯表示，一旦高糖食物取代了飲食中其他營養豐富的食物，會破壞腸道中細菌的健康平衡，增加炎症、降低免疫力，這都與焦慮有關。他補充說，高糖食物影響血糖的高低，而血糖高低又會引起情緒波動，特別是當與咖啡因結合時，例如蘇打水和能量飲料。

咖啡 墨西哥 血糖

上一則

先有心理準備…這3種稅能吃掉你的退休收入

延伸閱讀

新州健身房疫期違規開業 判罰12.4萬

新州健身房疫期違規開業 判罰12.4萬
92歲梅鐸將梅開五度 66歲新娘為前舊金山警局牧師

92歲梅鐸將梅開五度 66歲新娘為前舊金山警局牧師
92歲梅鐸再婚 五位老婆背景比一比 前兩任根本雙胞胎

92歲梅鐸再婚 五位老婆背景比一比 前兩任根本雙胞胎
92歲梅鐸又要結婚了 第5任新娘是66歲前舊金山警局牧師

92歲梅鐸又要結婚了 第5任新娘是66歲前舊金山警局牧師

熱門新聞

紅龍蝦將推出「無盡龍蝦」促銷活動。取自臉書@Red Lobster

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

2023-03-16 10:29
根據顧客反應及理財網站查證，有幾項商品在好市多其實賣得比較貴。取自Shutterstock

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

2023-03-15 10:51
冷氣機其實並非最耗電的電器。(取自Pexels)

最燒錢家電TOP 6…冷氣機並非最耗電 微波爐也上榜

2023-03-17 12:51
海鮮魚類美味營養，但由於健康和生態問題，須小心選擇。取自Shutterstock

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

2023-03-21 10:42
好市多(Costco）自有品牌科克蘭(Kirkland Signature)1995年推出迄今深受消費者喜愛。Getty Images

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

2023-03-17 11:26
洗衣機若出現抖動、噪音、漏水、生鏽，或是使用超過6年，也是洗衣機可考慮換新的理由。取自pexels

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

2023-03-20 11:30

超人氣

更多 >
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
川普的支持者為何沒上街？

川普的支持者為何沒上街？
連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機
台灣童星爆金主包養 「洗腳腳、馬殺雞」鹹濕對話曝光

台灣童星爆金主包養 「洗腳腳、馬殺雞」鹹濕對話曝光