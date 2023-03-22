控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

飲食可以透過與焦慮有關的潛在代謝系統對情緒產生正面或負面的影響。取自pexels

容易焦慮或患有焦慮症的人，每天的飲食會對控制情緒有重大的影響。克利夫蘭診所營養師史密斯(Maxine Smith)說，飲食可以透過與焦慮有關的潛在代謝系統對情緒產生正面或負面的影響，例如地中海、抗炎飲食中的部分食物便與減少焦慮有關。

我們可能想不到，有一種食物，對焦慮有莫大好處，可以說治療焦慮症的第一大食物，它便是華人普遍愛吃的橘子(Mandarin oranges)。

克利夫蘭診所心理學家艾柏絲（Susan Albers）博士說，橘子體積小、便於攜帶，味道甜美，有助於緩解對甜味的渴望、安撫情緒，又能提供適當的營養。她補充說，研究證明，柑橘的香氣可以使人平靜，這就是為什麼芳療中心或旅館喜歡添加柑橘的香味。

治療焦慮症的第一大食物，便是華人普遍愛吃的橘子。取自pexels

吃柑橘還有另一個意想不到的好處是，剝橘子皮。艾柏絲說，剝橘子可以有冥想和分散注意力的作用，這正是擺脫焦慮時所需要的；在剝橘子皮時，每個動作都專注於一個積極的想法，可以把柑橘舉到鼻子前，閉上眼睛、深吸一口氣、數到三。

其他治療焦慮症的食物

如果想在飲食中添加更多可幫助控制焦慮的食物，以下可提供參考。

1.南瓜子

艾柏絲表示，南瓜子(Pumpkin seeds)含有鋅和鎂，是預防焦慮的好零食，也是鎂最好的天然來源之一。鎂可以幫助放鬆和冷靜，所以南瓜子還能促進睡眠。而當獲得充足的睡眠時，更有助於應對引發焦慮的情況；嗑南瓜子時的咀嚼動作，也能讓心情平靜下來。

2.巴西堅果

艾柏絲說，巴西堅果(Brazil nuts)可以改變焦慮症的「遊戲規則」，只需要每天吃兩顆，並已被證實硒的含量，比一般保健食品更多。

海鮮是鋅和硒的良好來源，它們有助於創造神經遞質，促進神經系統的健康。取自pexels

3.海鮮（牡蠣、螃蟹、鮪魚、沙丁魚、蝦）

史密斯說，海鮮是鋅和硒的良好來源，它們有助於創造神經遞質，促進神經系統的健康。許多魚類富含胺基酸色氨酸，是調節情緒的神經遞質構成要素。

最不利於焦慮的食物

某些飲食模式則與焦慮有關，根據2021年的一項研究，高脂肪飲食、色氨酸和膳食蛋白質不足，以及過度攝取糖和精製碳水化合物都是禍首。有焦慮擾的人，最好避開以下幾種食物。

1.墨西哥 捲餅、椒鹽脆餅和冷凍餐

艾柏絲說，當感到焦慮時，無論如何要遠離墨西哥捲餅、椒鹽脆餅和冷凍食品。這些食物的鈉含量特別高，攝入過多的鹽會使血壓升高、增強焦慮感。

2.含咖啡 因飲料或食物（如咖啡和巧克力）

艾柏絲表示，感到焦慮時，少許的咖啡因便能加速刺激神經系統，產生焦慮的反應。她說，即使微量，也會使焦慮的人陷入極端焦慮反應的邊緣。

3.高糖食物

史密斯表示，一旦高糖食物取代了飲食中其他營養豐富的食物，會破壞腸道中細菌的健康平衡，增加炎症、降低免疫力，這都與焦慮有關。他補充說，高糖食物影響血糖 的高低，而血糖高低又會引起情緒波動，特別是當與咖啡因結合時，例如蘇打水和能量飲料。