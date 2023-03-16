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紅龍蝦終於推出「無盡龍蝦」 雖然只有一天…但免費

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
紅龍蝦將推出「無盡龍蝦」促銷活動。取自臉書@Red Lobster
紅龍蝦將推出「無盡龍蝦」促銷活動。取自臉書@Red Lobster

所有的菜餚隨你吃到飽，這是紅龍蝦餐廳最受歡迎的優惠活動之一「無盡蝦」（Endless Shrimp）。往年每到9月，這家標榜平價的海鮮連鎖餐廳，便會推出這個可以讓顧客盡情品嚐各類鮮蝦的促銷活動。從業績可以證明，這項優惠十分受顧客喜愛，以至於從一年一度的活動，改為每周都會推出。現在，紅龍蝦餐廳每周一都提供「無盡蝦」優惠活動，價格為21.99美元。

但餐廳的名字是「紅龍蝦」，而不是紅蝦，不是嗎？顧客們都期待這家連鎖海鮮餐廳也能推出龍蝦吃到飽活動。不幸的是，紅龍蝦上次嘗試推出高級自助餐時，進行得並不順利。該餐廳曾經推出過「無盡雪蟹」（Endless Snow Crab）促銷活動，最後以一場災難作收。因為這項活動以每人22.99美元的低價為號召，一旦顧客點了第三盤，該餐廳便會開始虧損。最終，讓紅龍蝦公司損失了數百萬元。

然而，一次的失敗並沒有打消紅龍蝦再度推出優惠活動的念頭，他們決定要嘗試、嘗試、再嘗試。這次紅龍蝦餐廳又推出了一個新的促銷活動，肯定會打動各地的海鮮愛好者；「無盡龍蝦」（Endless Lobster）終於出現在菜單上，保證會在市場掀起一股狂熱吸引力。

紅龍蝦推出「無盡龍蝦」促銷活動，但只限3月28日這一天，且僅在紐約市的時代廣場店...
紅龍蝦推出「無盡龍蝦」促銷活動，但只限3月28日這一天，且僅在紐約市的時代廣場店舉辦。取自TripAdvisor

「無盡龍蝦」促銷活動將在時代廣場店推出

不過，這項龍蝦隨你吃到飽的誘人活動，只限3月28日（星期二）這一天，且僅在紐約市的時代廣場店舉辦。根據該公司新聞稿，將有三個時段提供這項優惠活動，時間為上午11點至下午1點，下午1點至3點，以及下午3點至5點。最重要的是，它是免費的。

有興趣的消費者可以從3月21日起透過紅龍蝦網站活動網頁開始訂位；由於座位有限，報名訂位者將採先到先得方式。3月28日當天每位顧客將可大啖整隻一又四分之一磅重的緬因州活龍蝦，而不是龍蝦尾，此外還可享用蒸花椰菜和個人選擇的一份配菜。雖然這項促銷活動肯定會吸引大批粉絲，但不是每個人都認為這是一個好點子。

一位推特用户回想起過去「無盡螃蟹」這個促銷活動，對新的「無盡龍蝦」抱持懷疑態度。「我記得當紅龍蝦提供無盡的螃蟹腿時，是消費者毁了它們，導致該活動很快就停止了。值得慶幸的是，這次優惠只有一天，所以對於這家海鮮餐廳來說，要維持下去應該不是件難事。」

紐約市 緬因州 推特

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