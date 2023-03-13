這7種美國吃到的義大利菜 主廚：義大利人沒見過

用火腿和鳳梨製成的夏威夷披薩，是在加拿大發明的。Getty Images

說到義大利 料理，大家第一時間想到的，可能都是起司、肉丸和通心粉等義大利麵食。但這種美國餐桌上常見的義大利料理，和正宗的義大利餐廳裡出現的料理，其實相差甚遠。麻州 義大利餐廳Bar Enza主廚蘇西(Tony Susi)戲稱，把它們分別稱為正統義大利(Italian proper)和美國義大利(Italian American)。義大利料理在經過多年移民 的改良後，才變成了現在大家熟悉的樣子，就跟美國中餐一樣。

另外，美國的食材與義大利不同，移民來到美國的義大利人只好想辦法用當地的食材來發揮。所以，你若去義大利旅行，以下菜餚可能不會出現在當地菜單中。

1.雞排(Chicken Parmesan)

這道菜靈感源自於義大利隨處可見焗烤千層茄子(La Parmigiana)，這道菜反映了當初義大利移民散落美國各地，而雞肉等營養蛋白質較茄子更容易取得的情況。

2. 帕瑪森起司小牛肉(Veal Parmesan)

在義大利，麵和肉是分開的兩道菜。小牛肉通常是嫩煎或裹上麵包屑獨自成為一道菜，因為義大利人認為，小牛肉的味道不該被其他食品給掩蓋住。

3. 焗烤蛤蜊(Clams Casino)

蛤蜊搭配麵包屑、帕瑪森起司和香料後拿去焗烤，好吃歸好吃，但卻是道道地的美國義大利料理。

4. 甜酒蘑菇雞排(Chicken Marsala)

來自西西里島的移民，想像美國人介紹家鄉，於是用西西里島盛產的瑪薩拉酒(Marsala)，創造出這道料理。

肉丸義大利麵在義大利當地餐廳裡，分別是蕃茄義大利麵(Spaghetti al Pomodoro)和義大利肉丸(Polpette)兩道菜。取自pexels

5. 肉丸義大利麵(Spaghetti and Meatballs)

這道菜在義大利當地餐廳裡，原本分別是蕃茄義大利麵(Spaghetti al Pomodoro)和義大利肉丸(Polpette)兩道菜。到了美國才將這兩道才合併在起。

6. 鳳梨或水牛城雞肉披薩(Pineapple or Buffalo Chicken Pizza)

在義大利，你絕對不會在披薩上看到鳳梨或水牛城雞肉。更何況，用火腿和鳳梨製成的夏威夷披薩，是在加拿大發明的。

7. 大份的紅醬義大利麵(Enormous servings of pasta and red sauce)

相較於美國人把義大利麵當主餐吃。在當地，義大利麵是整頓飯的一部分，並非主菜，所以分量並不會很多，而且醬汁也相對較細膩和新鮮。