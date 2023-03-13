我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誤信美開放入境傳言 數百移民硬闖美墨交界邊關

傳習近平下周會普亭後 擬與澤倫斯基視訊對談

這7種美國吃到的義大利菜 主廚：義大利人沒見過

編譯尤寶琪／即時報導
用火腿和鳳梨製成的夏威夷披薩，是在加拿大發明的。Getty Images
用火腿和鳳梨製成的夏威夷披薩，是在加拿大發明的。Getty Images

說到義大利料理，大家第一時間想到的，可能都是起司、肉丸和通心粉等義大利麵食。但這種美國餐桌上常見的義大利料理，和正宗的義大利餐廳裡出現的料理，其實相差甚遠。麻州義大利餐廳Bar Enza主廚蘇西(Tony Susi)戲稱，把它們分別稱為正統義大利(Italian proper)和美國義大利(Italian American)。義大利料理在經過多年移民的改良後，才變成了現在大家熟悉的樣子，就跟美國中餐一樣。

另外，美國的食材與義大利不同，移民來到美國的義大利人只好想辦法用當地的食材來發揮。所以，你若去義大利旅行，以下菜餚可能不會出現在當地菜單中。

1.雞排(Chicken Parmesan)

這道菜靈感源自於義大利隨處可見焗烤千層茄子(La Parmigiana)，這道菜反映了當初義大利移民散落美國各地，而雞肉等營養蛋白質較茄子更容易取得的情況。

2. 帕瑪森起司小牛肉(Veal Parmesan)

在義大利，麵和肉是分開的兩道菜。小牛肉通常是嫩煎或裹上麵包屑獨自成為一道菜，因為義大利人認為，小牛肉的味道不該被其他食品給掩蓋住。

3. 焗烤蛤蜊(Clams Casino)

蛤蜊搭配麵包屑、帕瑪森起司和香料後拿去焗烤，好吃歸好吃，但卻是道道地的美國義大利料理。

4. 甜酒蘑菇雞排(Chicken Marsala)

來自西西里島的移民，想像美國人介紹家鄉，於是用西西里島盛產的瑪薩拉酒(Marsala)，創造出這道料理。

肉丸義大利麵在義大利當地餐廳裡，分別是蕃茄義大利麵(Spaghetti al P...
肉丸義大利麵在義大利當地餐廳裡，分別是蕃茄義大利麵(Spaghetti al Pomodoro)和義大利肉丸(Polpette)兩道菜。取自pexels

5. 肉丸義大利麵(Spaghetti and Meatballs)

這道菜在義大利當地餐廳裡，原本分別是蕃茄義大利麵(Spaghetti al Pomodoro)和義大利肉丸(Polpette)兩道菜。到了美國才將這兩道才合併在起。

6. 鳳梨或水牛城雞肉披薩(Pineapple or Buffalo Chicken Pizza)

在義大利，你絕對不會在披薩上看到鳳梨或水牛城雞肉。更何況，用火腿和鳳梨製成的夏威夷披薩，是在加拿大發明的。

7. 大份的紅醬義大利麵(Enormous servings of pasta and red sauce)

相較於美國人把義大利麵當主餐吃。在當地，義大利麵是整頓飯的一部分，並非主菜，所以分量並不會很多，而且醬汁也相對較細膩和新鮮。

義大利 移民 麻州

上一則

劫後重生…巴黎聖母院修復順利 預定明年底重開

下一則

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

延伸閱讀

經典賽／美國暴冷輸墨西哥 30歲菜鳥轟雙響炮成殺手

經典賽／美國暴冷輸墨西哥 30歲菜鳥轟雙響炮成殺手
經濟學人：中若動武 美只有幾小時預警台

經濟學人：中若動武 美只有幾小時預警台
伊朗聲稱與美國達換囚協議 白宮否認

伊朗聲稱與美國達換囚協議 白宮否認
洛城新語╱「媽的多重宇宙」的喜與愁

洛城新語╱「媽的多重宇宙」的喜與愁

熱門新聞

好市多因商品優質、價格優惠而廣受喜愛，但由於有太多商品和品牌可供選擇，要確保在購物時不做出錯誤的選擇，有時候確實很難。取自Shutterstock

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

2023-03-10 11:18
某些州為60歲以上州民提供地產稅減免(exemption)，通常適用年齡從61歲至65歲之間開始。取自pexels

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

2023-03-07 11:06
艾迪森(右)卻認為老年人很無聊，他的朋友年紀都在40上下。取自Eddison Wordplay網站

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

2023-03-09 10:44
保健食品對身體許多方面都有好處，但它絕不應該是我們唯一依賴的東西。取自pexels

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

2023-03-06 10:11
越是精通稅務，在退休期間可能失去的金錢就越少。Getty Images

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

2023-03-08 11:15
高科技時代只要善用應用程式、投入一點點儲蓄，就可賺取「被動收入」。取自pexels

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

2023-03-06 10:23

超人氣

更多 >
奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭
「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家
矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮