植物奶非牛奶 FDA：營養價值差很大

FDA將要求植物奶的製造商在產品包裝上標示「不如乳製品健康」。美聯社

植物奶的製造商要注意了,他們很快便會被要求在產品包裝上標示「不如乳製品健康」(less healthy than dairy)等字樣。

食品和藥物管理局 (FDA ) 上周三(22日)透露了這些乳製品替代品包裝上的變化。 根據新的官方指南,杏仁、燕麥和豆奶產品將被要求列出它們的營養差異。

FDA表示,植物性替代品的「營養較差」,並指它們所含的鈣和維生素D明顯少於乳製品。在宣布了此一變化後,FDA將允許從現在到4月24日的兩個月時間做為公眾諮詢期,隨後這些規則將在不久後即生效。

FDA在草擬的指南中說明,'植物性牛奶 替代品不是牛奶;它們是由各種植物所製成,而不是乳牛的乳汁分泌物。它們雖不會被當作「牛奶」來出售,儘管許多植物性牛奶替代品都標示有「牛奶」(milk)字樣(例如豆漿為soy milk),但它們並不會聲稱是「牛奶」。

以上這些改變不具有約束力,只是主要監管機構FDA提出的建議。

牛奶替代品在2010年代末和2020年代初大受歡迎,原因是大規模農業所造成的環境問題和人們對乳糖不耐症等腸胃疾病的認知不斷提高。根據國家糖尿病 、消化和腎臟疾病研究所(The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)統計,全世界近70%的人口有不同程度的乳糖不耐症。

杏仁奶是其中最受歡迎的乳製品替代品,2022年全球銷售額達到50億美元,預計該數字在未來十年內每年將持續增長8%。其他流行的乳製品替代品包括燕麥、大豆,甚至大麻籽奶。

FDA表示,乳製品是鈣、蛋白質、維生素A、維生素D、鎂、磷、鉀、核黃素(riboflavin)、維生素B-12、鋅、膽鹼和硒的重要來源,許多兒童患有與這些特定維生素相關的營養缺乏症。營養師寇里 (Luke Corey)說,從營養的角度來看,牛奶是符合健康標準的食品,很難依靠替代品來獲得這些營養素。

FDA建議改變所有標示有「牛奶」但不含牛奶的產品的包裝,該機構表示,與使用「酒精飲料」(drink)或「所有飲料」(beverage)等用語相比,「牛奶」一詞可能會讓人們對植物性牛奶替代品的營養成分產生較樂觀的看法。

FDA指出,前10大品牌的植物性牛奶替代品中有一半的產品標籤包括與牛奶的營養比較(主要是鈣),其中一些產品可能含有較少量的重要營養素,包括營養素攝取不足。

FDA提供的標籤範例為包裝正面文字的改變,而不是產品背面的營養成分表。