好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多會員對該賣場美食街最近嘗試推出的高價牛肉明治，紛紛留言抨擊。Getty Images

對價格敏感的好市多 會員，這回炸鍋了，對該賣場美食 街最近上架的新商品定價，在社群媒體 上紛紛留言抨擊。

上星期，定價9.99美元的烤牛肉三明治出現在華盛頓州林恩伍德市(Lynnwood)的一家好市多美食街的價目表上，這對以1.5美元的熱狗、碳酸飲料組合、5美元的烤雞和9.95美元的18英寸義大利香腸披薩而聞名的大賣場來說是個巨大的轉變。

「這是日本和牛(beef wagyu)嗎？」、「這等於是10美元。」周日(26日)，當好市多會員在Reddit網站上發布了一張該賣場美食街價目表的照片時，這款由烤牛肉片、小番茄、紅洋蔥、生菜和調味品組成的790卡路里的「高價」三明治，引起了500多位網友「難以置信」的反應。

定價9.99美元的烤牛肉三明治出現在華盛頓州林恩伍德市(Lynnwood)的一家好市多美食街的價目表上。取自redit網站

「只比兩隻烤雞稍貴，」一位不滿的消費者表示。「一隻烤雞、一片披薩、一個熱狗和一杯飲料加起來，還是比那個三明治便宜，」另一位網友說，「這讓人很難接受。」

不滿的網友紛紛在社群網站留言，「我剛剛嘗試了這個三明治，味道不錯，但不是10美元的好東西...」、「當你知道你可以買一整個披薩時，很難去買這個。」

好市多執行長克雷格．耶利內克（Craig Jelinek）曾在12月透露，儘管通貨膨脹急劇上升，但好市多還是透過自己生產的肉類來維持1.5美元的熱狗加碳酸飲料，並且以虧損的廉價食物為號召，來吸引購物者上門。

好市多美食街出售的其他商品的價格，也同樣讓人難以抗拒，例如烤雞肉乳酪餅收費3.99美元、一片披薩收費1.99美元。

林恩伍德分店距離好市多總部伊瑟闊(Issaquah)30英里，這引發了人們的猜測，即新的商品是「邪惡」公司計畫的一部分。一個憤怒的消費者稱，這樣一來，當另一個新商品以7-8美元的價格出現時，它看起來就像是個優惠了。

近幾個月來，「好市多新娘」(Costco brides，指那些在好市多採買婚禮所需的人)已經在社群媒體上出名了，因為消費者在通貨膨脹的經濟環境下只能尋求更精打細算、尋找便宜商品。