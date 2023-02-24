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在好市多買了科克蘭冷萃咖啡？快去退貨取回退款

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
好市多的科克蘭冷萃咖啡因罐內「存在異物污染的潛在風險」近日被召回。取自Shutterstock
好市多的科克蘭冷萃咖啡因罐內「存在異物污染的潛在風險」近日被召回。取自Shutterstock

如果經常在早上或下午靠喝咖啡來提神的人，可能會考慮大量購買研磨好的咖啡粉，省錢又省事。但比較講究的人通常不會在好市多(Costco)購買大包的研磨咖啡，因為咖啡在少量研磨時味道會更好。對那些選擇購買罐裝科克蘭冷萃咖啡(Kirkland Signature Cold Brew)的人來說，新鮮度應該不是考量重點，而是它可以放在食品櫃中方便儲藏一段時間。

現在，如果家中有任何好市多的科克蘭冷萃咖啡的消費者，需要查看一下包裝盒上的日期，因為這些產品最近被召回了。在好市多的網站上，可以找到被召回的物品清單。2月17日，生產商Berner Food & Beverage宣布召回科克蘭罐裝冷萃咖啡、編號4165758的這項商品。該公司和食品藥品管理局(FDA)做出這個的決定的原因是，咖啡罐中可能含有異物。

在給好市多會員的聲明表示，該公司的冷萃咖啡已被召回，原因是「存在異物污染的潛在風險（罐中有螺栓）」。Berner Food & Beverage估計，在生產的340萬瓶罐裝飲料中，可能有3罐受到影響，因此雖然消費者買到罐內有螺栓的機率不高，但仍呼籲消費者退回購買的冷萃咖啡並取回退款，這是最安全的做法。

值得慶幸的是，目前尚未傳出因罐裝咖啡中有螺栓的傷害事件，但如果家中還有任何科克蘭冷萃咖啡，最好將它們帶回好市多。由於只有一小部分罐裝咖啡受到影響，因此可先檢查包裝盒或咖啡罐上的最佳食用日期；如果是2023年10 月19日至2023年10月27日，就應退還給好市多以取回退款。

此外，當查看賣場購買的冷萃咖啡日期時，不妨也看看星巴克的產品，因為它的瓶裝香草星冰樂最近也被召回了。

雖然消費者買到冷萃咖啡罐內有螺栓的機率不高，但最好退回賣場並取回退款，這是最安全...
雖然消費者買到冷萃咖啡罐內有螺栓的機率不高，但最好退回賣場並取回退款，這是最安全的做法。Getty Images

咖啡 好市多 星巴克

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