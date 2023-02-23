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美國人最愛的炸雞店 因為多了這個祕密配方

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
美式休閒食品中，炸雞絕對是最受歡迎的選項之一。取自Shutterstock
美式休閒食品中，炸雞絕對是最受歡迎的選項之一。取自Shutterstock

說到美式休閒食品，炸雞絕對是最受歡迎的選項之一。根據網路市調公司YouGov 的一項調查，炸雞在最受歡迎的美國食物中排名第六，僅次於起司漢堡和炸薯條。

一般來說，好吃的炸雞需要外皮酥脆、肉質多汁。雖然市面上有眾多餐廳提供這道標準的南方菜餚，但每位消費者對什麼是最好吃的炸雞顯然有自己的看法。

佰百雞(Popeyes)的炸雞漢堡日前在社群媒體上引起一番熱烈討論。Bojangles的粉絲，擁護這家以未冷凍的新鮮雞肉配上比斯吉、聞名於南方的店；始終支持「肯德基爺爺」的消費者也不少。為了瞭解哪家速食店的炸雞是美國人認為最好吃的？美食網站Mashed訪問了553位民眾，其中29% 的受訪者選擇了佰百雞，表示這家創立於路易斯安那州的速食連鎖店是他們吃炸雞時的首選。

是什麼讓佰百雞的炸雞在競爭激烈的市場中脫穎而出，可能是因為他們的每一塊雞腿、雞胸、雞翅在入油鍋前都要先醃製12小時，或者是麵糊裡的紐奧良綜合香料粉Cajun，加得恰到好處，只帶點微辣。一位網友同意後者，他說，佰百雞是他吃過最好的炸雞！其他人也稱讚「調味得恰到好處，嫩到不行」。

其他受歡迎的炸雞店與佰百雞相比如何？肯德基緊隨其後，獲得28.39%的選票，而Raising Cane's則以15.73%的得票率居第三。Bojangles和Church's Chicken均獲得8.5%的支持，其次是Zaxby's，獲得8.14%。至於菲律賓知名炸雞連鎖店快樂蜂(Jolliebee)，則敬陪末座，只有1.63%的受訪者稱它為他們的最愛。

佰百雞(Popeyes)的炸雞漢堡在一項調查中，受到3成民眾的支持。取自Shut...
佰百雞(Popeyes)的炸雞漢堡在一項調查中，受到3成民眾的支持。取自Shutterstock

佰百雞炸雞的秘方

如果你認為佰百雞炸雞的味道有些不同，那你的感覺是對的。這家連鎖餐廳以使用Cajun調味料而聞名，其中包含了獨家調配的香料。佰百雞在官網上說明，他們的烹調特色建立在路易斯安那州濃郁的Cajun和克里奧爾(creole)風味上。

「讀者文摘」報導說，直到2014年，佰百雞才擁有自己的混合香料配方，當時該品牌斥資4300萬美元從一家私人公司手中取得了該配方。

有一段時間，佰百雞發送給消費者Cajun調味料，讓粉絲們把它用在炸雞、炸薯條等食物上。這款調味料是用鹽、洋蔥粉、大蒜粉、紅胡椒和黑胡椒製成的，網路上也不難找到佰百雞的Cajun調味料的模仿食譜。

如何在佰百雞聰明點餐

儘管炸雞很美味（無論從哪裡訂購），但它並不是營養的餐點，佰百雞也不例外，餐點雖然美味，但它們的卡路里含量也超高。

營養師珍妮佛·麥克丹尼爾(Jennifer McDaniel)表示，炸雞餐平均約800卡熱量，一份炸雞胸肉的鈉含量1230毫克，已超過每日攝入量（2,300毫克）的一半。此外，炸雞或所有油炸食品通常含有反式脂肪，會增加罹患心血管疾病或糖尿病的風險。

那麼，如果在佰百雞點餐，最佳的選擇是什麼？美食網站Eat This, Not That!表示，最好的選擇可能是熏黑雞柳(blackened chicken tenders)，它是用Cajun調味料醃製成，但不含麵包屑和飽和脂肪。三塊裝的熏黑雞柳含有26克蛋白質和170卡熱量。如果喜歡外皮裹上麵包屑，另一個適合的選擇可能是Bonafide雞腿，每份含有9克脂肪和160卡熱量。

佰百雞炸雞餐雖然美味，但它們的卡路里含量也超高。取自Instagram
佰百雞炸雞餐雖然美味，但它們的卡路里含量也超高。取自Instagram

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