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豬肉怎麼挑？肉販揭「這部位」口感好但要少吃 恐有病變

聯合新聞網／ 即時報導
豬肉示意圖。（圖：Ingimage）
豬肉示意圖。（圖：Ingimage）

豬肉是餐桌上常見肉品之一，面對市面上販售許多不同部位的豬肉，你知道該怎麼挑選嗎？有民眾表示買回家的豬肉臭掉了，一度以為是店家在騙年輕人，釣出一名內行人公開「業內人士才會知道的事」，呼籲民眾豬肉的「這一部位」要少吃。

一名網友在臉書社團發文表示，建議民眾要少吃梅花肉，雖然梅花肉肉質軟嫩，油花分部均勻且口感相當好，然而該部位卻是打針的首選。再說豬跟人一樣會有不同的體質，打針後的狀況也不盡相同，有些豬會出現肉瘤，瘤的內部可能會是綠色、淺綠、偏黃，有些已經乾掉變粉狀，有些呈現膏狀，有些是水狀，「其中以綠色又膏狀水狀的最臭，像大便一樣臭」。

另外，豬的肉瘤有些會集中在一個位置上，有些則是分布在整塊梅花肉上，肉販會先將這些病變的位置切除乾淨後再擺出來賣，不過還是會發生「外表看起來乾淨完整，試了幾刀也都沒有瘤，但內部藏有腫瘤沒被發現而賣給消費者」的狀況，因此原PO認為肉販並非故意要欺騙消費者，而是剛好有肉瘤沒處理乾淨。

原PO進一步說明，不是所有的豬隻都會出現這種病變的腫瘤，「10頭豬大概6~7頭或多或少都有，真正健康又漂亮豬就比較少了」。原PO建議民眾盡量吃完整的肉塊，少吃加工過的豬肉或絞肉，因為生肉這東西完全無法造假，賣不完冰過的豬肉也很容易辨識。

過去，曾有民眾在好市多購買豬肉時，發現梅花豬裡面有「米色、摸起來粗糙」的瘤狀物。當時毒理專家招明威就曾指出，「這類似粉瘤，建議切掉別吃」。招明威表示，雖然看起來不像是惡性腫瘤，但畢竟這不是一個健康的組織，因此建議民眾可以把粉瘤去除，至於其他部分應該還是可食用無虞的。

腫瘤 好市多 臉書

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