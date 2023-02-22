2/28全國煎餅日 到IHOP連鎖餐廳免費吃煎餅去

連鎖餐廳IHOP將在2月28日「全國煎餅日」(National Pancake Day)當天提供免費煎餅。取自IHOP網站

知名連鎖餐廳IHOP (International House of Pancakes)將在下周「全國煎餅日」(National Pancake Day)當天提供免費煎餅。2月28日(星期二)早上7點到晚上7點，消費者可以在IHOP全美參與活動的地點，免費獲得一份酪乳煎餅(buttermilk pancakes)。

IHOP會員當天若購買任何其他餐點，將可獲得兩倍的PanCoins獎勵。(IHOP會員生日當天也可以獲得免費煎餅）

IHOP行銷長基蘭．多納修(Kieran Donahue)在新聞稿中表示，IHOP很期待與顧客一起慶祝「全國煎餅日」這個一年一度的傳統活動，今年透過增加會員獎勵的機會，希望散播更多的歡樂。這項優惠僅適用於在餐廳內用餐的客人，營業時間可能因參加活動的餐廳而異。

這家總部位於加州 格倫代爾(Glendale)的餐飲連鎖店表示，自2006年以來，IHOP在「全國煎餅日」同時舉行籌款活動，總計為慈善機構籌集了超過3000萬美元。IHOP發言人說，今年只有東北部參與活動的餐廳會將「全國煎餅日」募得款項捐給當地的慈善機構，其餘捐款將不分地區捐給全國慈善機構。

今年也是IHOP連鎖餐廳成立65周年，以及慶祝第17屆「全國煎餅日」。截至2022年11月，IHOP在全美和海外共擁有1,700多家餐廳。

活動詳情請見www.ihop.com/en/national-pancake-day。