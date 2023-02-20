紐約市超人氣三明治 配料多是經典不敗秘訣
Time Out網站精選紐約市幾家最棒的三明治店，喜愛各式配料和麵包絕佳組合的吃貨不要錯過！
Blue Sky Deli(Hajji's) 起司三明治(Chopped cheese)
美味秘訣：長三明治夾牛絞肉、洋蔥、美國起司、生菜、番茄、番茄醬、美乃滋。
位於東哈林(East Harlem)的Blue Sky Deli被認為是紐約標誌性美食「起司三明治」的發源地，無論是否是真正的發源地，這家店的起司三明治仍無可匹敵。
Henry Public火雞腿三明治(Turkey leg sandwich)
美味秘訣：吐司夾入火雞、炸洋蔥。
推薦人薩瑟蘭－納馬柯(Amber Sutherland-Namako)如此描述：「這將會是你人生嘗過最棒的火雞三明治。」這款分量很大，可以和其他人一起分享。
Chela & Garnacha 墨西哥雞肉三明治(Chicken Tinga Torta)
美味秘訣：雞胸肉絲淋上墨西哥煙椒、番茄、洋蔥、酪梨、生菜、酸奶、脆起司、墨西哥辣椒。
墨西哥風味三明治能給味蕾帶來愉悅的刺激，若要再提升美味等級，推薦Chela & Garnacha的酪梨醬(guac)和薯片。
Ciao, Gloria義大利迪斯可俱樂部三明治(Italo Disco Club)
美味秘訣：手工佛卡夏麵包夾入火雞胸肉、香脆帕瑪火腿、酪梨、醃漬番茄、provolone起司、葉菜、蒜泥美乃滋(Calabrese aioli)。
這款三明治如同其名，充滿義大利風味，在你的口中迸出迪斯可美味。
Bonafide Delicatessen and Café 英式瑪芬
美味秘訣：烤瑪芬麵包夾入香腸、蛋、起司。
烤得酥脆的麵包搭配經典組合，不好吃都難！
Katz's Deli 燻牛肉三明治
美味秘訣：黑麥麵包夾燻牛肉、芥末醬，附酸黃瓜。
說到紐約市最棒的燻牛肉，一定得推薦這一家三明治，且份量相當充足。
Sal, Kris & Charlie's 炸彈三明治(The Bomb)
美味秘訣：Salami、mortadella、pepperoni義式肉腸、烤牛肉、火腿、火雞、燻牛肉、雞肉、美國起司、provolone起司搭配14寸長的麵包。
餡料豐富的炸彈三明治是名副其實的肉食炸彈，適合多人享用。
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