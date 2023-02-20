我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市超人氣三明治 配料多是經典不敗秘訣

拜登離開基輔 結束逾5小時歷史性訪問

紐約市超人氣三明治 配料多是經典不敗秘訣

編譯徐薏茹／即時報導
紐約市幾家最棒的三明治店，有各式配料和麵包絕佳組合。(示意圖，取自pexels)
紐約市幾家最棒的三明治店，有各式配料和麵包絕佳組合。(示意圖，取自pexels)

Time Out網站精選紐約市幾家最棒的三明治店，喜愛各式配料和麵包絕佳組合的吃貨不要錯過！

Blue Sky Deli(Hajji's) 起司三明治(Chopped cheese)

美味秘訣：長三明治夾牛絞肉、洋蔥、美國起司、生菜、番茄、番茄醬、美乃滋。

位於東哈林(East Harlem)的Blue Sky Deli被認為是紐約標誌性美食「起司三明治」的發源地，無論是否是真正的發源地，這家店的起司三明治仍無可匹敵。

Henry Public火雞腿三明治(Turkey leg sandwich)

美味秘訣：吐司夾入火雞、炸洋蔥。

推薦人薩瑟蘭－納馬柯(Amber Sutherland-Namako)如此描述：「這將會是你人生嘗過最棒的火雞三明治。」這款分量很大，可以和其他人一起分享。

Chela & Garnacha 墨西哥雞肉三明治(Chicken Tinga Torta)

美味秘訣：雞胸肉絲淋上墨西哥煙椒、番茄、洋蔥、酪梨、生菜、酸奶、脆起司、墨西哥辣椒。

墨西哥風味三明治能給味蕾帶來愉悅的刺激，若要再提升美味等級，推薦Chela & Garnacha的酪梨醬(guac)和薯片。

Ciao, Gloria義大利迪斯可俱樂部三明治(Italo Disco Club)

美味秘訣：手工佛卡夏麵包夾入火雞胸肉、香脆帕瑪火腿、酪梨、醃漬番茄、provolone起司、葉菜、蒜泥美乃滋(Calabrese aioli)。

這款三明治如同其名，充滿義大利風味，在你的口中迸出迪斯可美味。

Bonafide Delicatessen and Café 英式瑪芬

美味秘訣：烤瑪芬麵包夾入香腸、蛋、起司。

烤得酥脆的麵包搭配經典組合，不好吃都難！

Katz's Deli 燻牛肉三明治

美味秘訣：黑麥麵包夾燻牛肉、芥末醬，附酸黃瓜。

說到紐約市最棒的燻牛肉，一定得推薦這一家三明治，且份量相當充足。

Sal, Kris & Charlie's 炸彈三明治(The Bomb)

美味秘訣：Salami、mortadella、pepperoni義式肉腸、烤牛肉、火腿、火雞、燻牛肉、雞肉、美國起司、provolone起司搭配14寸長的麵包。

餡料豐富的炸彈三明治是名副其實的肉食炸彈，適合多人享用。

墨西哥 義大利 紐約市

上一則

存款搬家賺利息錢 銀行貨比三家不吃虧

下一則

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

延伸閱讀

紐約市電費瓦斯費今年先漲4% 未來連3年加價

紐約市電費瓦斯費今年先漲4% 未來連3年加價
多花2萬元 紐約單身稅全美最高

多花2萬元 紐約單身稅全美最高
布碌崙、皇后區 多地房租破4000

布碌崙、皇后區 多地房租破4000
金神賭場加入紐約市賭場競標

金神賭場加入紐約市賭場競標

熱門新聞

多吃富含鉀的香蕉，可以透過鉀來平衡鹽的主要成分鈉。取自pexels

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

2023-02-17 10:41
金融詐騙猖獗，每年都導致美國民眾造成巨大金錢損失。Getty Images

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

2023-02-15 10:25
維他命D有助於人們的葡萄糖耐受度及血液對胰島素的敏感度。Getty Images

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

2023-02-14 10:18
從訂房、入住到真正上床休息前，有很多方法可查看床單夠不夠乾淨。取自pexels

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

2023-02-16 10:53
擁有不同銀行帳戶可多方享用不同銀行的優惠。Getty Images

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

2023-02-14 11:08
在好市多大量採購、囤積某些較低價商品，能替未來一年省下大筆錢。Getty Images

省最多…年初適合到好市多囤貨的5樣商品

2023-02-15 10:44

超人氣

更多 >
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視
暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天
前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光