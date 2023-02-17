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炭火烤的就是不一樣 這6家連鎖店漢堡排風味佳

編譯徐薏茹／即時報導
有些連鎖店仍然用真火炙烤漢堡肉排，可嘗到另一種風味。Getty Images
有些連鎖店仍然用真火炙烤漢堡肉排，可嘗到另一種風味。Getty Images

大部分連鎖漢堡店多用平底煎盤烹飪漢堡，一次可放幾十個肉排，料理快速，然而有些連鎖店仍然用真火炙烤漢堡肉排，可嘗到另一種風味，Eat This, Not That!網站推薦6家以真火燒烤的漢堡，喜愛這一味的老饕不要錯過!

漢堡王(Burger King)

漢堡王以火烤漢堡聞名，根據其官網內容：「自我們1954年創立以來，漢堡王一直以火烤烹飪。我們只用真火烤出你值得擁有的牛肉排。有看到華堡(Whopper)、雙倍培根起司堡，或Rodeo漢堡上的燒烤紋嗎?這些是真功夫。」

卡樂星(Carl's Jr.)

卡樂星的漢堡和部分雞肉小漢堡擁有真正的燒烤風味與口感，他們家的漢堡用火焰燒烤爐烹飪，燒烤爐設備配有傳輸帶，讓肉排通過火烤室，讓頂部和底部兩端均以火炙烤，快速又美味。

哈比特燒烤漢堡(The Habit Burger Grill)

起源於加州的哈比特燒烤漢堡近幾年不斷擴張，現在在東西兩岸都受到歡迎，粉絲表示哈比特的漢堡很優秀，之所以受到喜愛，有很大一部分要歸功於用明火燒烤的每一個漢堡。

The Counter

目前The Counter在國內的據點不多，只能在夏威夷、加州、佛羅里達、紐約市、維吉尼亞州北部找到幾家，但他們的漢堡絕對值得去嘗嘗!The Counter的客製化火烤漢堡非常美味，紐約市據點的一名顧客在Trip Advisor評論：「一切都很完美」。

BGR現烤漢堡(Burgers Grilled Right)

前景看好的BGR漢堡店以明火燒烤漢堡，並且為每一位顧客現點現做餐點。BGR目前有十幾個分店，但分散在五個州和華頓特區，包括喬治亞、新澤西、猶他州。

紅羅賓(Red Robin)

紅羅賓的餐點選項相當多且多元，新手點餐時很容易不知所措。如果喜歡火烤漢堡，不妨直接到紅羅賓旗下的Tavern Burgers，根據其網站資訊：「Tavern的肉排以全天然、國產、農業部(USDA)檢驗通過的100%牛肉製成。這些肉排只用於我們菜單的一小部分，肉排在配送前冷凍，因為這種大小的冷凍肉排能完美地在我們的設備上以火燒烤，給喜愛我們的顧客品質和滿意。」

漢堡王 加州 紐約市

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