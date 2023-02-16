我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／淘汰廚師 這餐廳讓機器人炒菜 會做70道

肋排如何料理得軟嫩多汁？米其林主廚傳授要訣

肋排如何料理得軟嫩多汁？米其林主廚傳授要訣

編譯陳韻涵／即時報導
肋排一年四季都能享用，但若不是經驗老道的廚師或烹肉新手，料理起來可能令人頭大。Getty Images
肋排一年四季都能享用，但若不是經驗老道的廚師或烹肉新手，料理起來可能令人頭大。Getty Images

肋排一年四季都能享用，且是特別適合派對的燒烤料理。但若不是經驗老道的廚師或烹肉新手，料理肋排可能令人頭大。料理網站「Eat This, Not That」訪問幾名烹飪專家，交流關於烹調肋排的良方。

去皮和多餘脂肪

擁有米其林餐廳廚房十多年經驗的黛博拉‧雷福德(Deborah Rainford)表示，烹飪肋排的首要之務便是去筋膜，這個組織會讓肉變硬，所以要先用銳利的刀子斷筋，接著切除多餘的脂肪，減少肋排收縮以免走味。

加調味料和軟化肋排

Fascinating Sky執行長凱瑟琳‧斯諾登(Catherine Snowden)表示，下一個關鍵步驟是「以醋、鹽、糖和香料增添風味，並使肉質變得軟嫩」。

她說：「醋中的酸有助於分解肉的纖維，使其更軟嫩，鹽和糖可以平衡味道，並在肋排烘烤時創造美味外皮。」

雷福德表示，若想事先浸泡調味料，可靜置數小時或隔夜，「最好用保鮮袋裝著調味料跟肉，接著可以把空氣擠出來，這樣才能均勻醃到排骨的每一部分。」

低溫烹調

低溫且長時間的烹調是最棒的，雷福德建議把「火侯控制在華氏225度到250度之間，讓肋排均勻烤熟並變得柔軟，而不至乾柴或燒焦」。若有探針溫度計，可確保肋排內部溫度維持在華氏145度到160度最佳。

烹調期間塗抹醬料

斯諾登表示，除了事前調味之外，烹調過程塗抹醬料更能增添肋排風味，「可以混合燒烤醬、蘋果汁等其他調味料，每30分鐘左右塗抹在肋排上，避免肋排乾掉」。

上菜前讓肋排靜置一會兒 

肋排烤好後，讓它靜置一會兒很重要。為了避免肋排變得乾柴，雷福德建議，「把肋排包鋁箔紙，靜置20到30分鐘，讓肉汁重新布滿肋排」。

低溫 蘋果

上一則

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

下一則

投資樂高是門好生意 研究：報酬率勝過股債、黃金

延伸閱讀

女星在吃的「仙女餐」是什麼？小心沒瘦還變胖

女星在吃的「仙女餐」是什麼？小心沒瘦還變胖
醬油罐有蟲...日本「餃子的王將」桌上不放調味料了

醬油罐有蟲...日本「餃子的王將」桌上不放調味料了
腹部脂肪 能拿來豐胸嗎？

腹部脂肪 能拿來豐胸嗎？
「阿凡達2」將超車「鐵達尼號」 成全球票房季軍

「阿凡達2」將超車「鐵達尼號」 成全球票房季軍

熱門新聞

好市多(Costco)2月份又有新的優惠商品上架。Getty Images

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

2023-02-07 10:46
有些食物即使超過保存期限依然可以食用。Getty Images

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

2023-02-10 10:23
社安金是退休收入重要來源，然而，並不是所有女性都知道自己權益細節。Getty Images

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

2023-02-09 11:07
金融詐騙猖獗，每年都導致美國民眾造成巨大金錢損失。Getty Images

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

2023-02-15 10:25
維他命D有助於人們的葡萄糖耐受度及血液對胰島素的敏感度。Getty Images

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

2023-02-14 10:18
擁有不同銀行帳戶可多方享用不同銀行的優惠。Getty Images

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

2023-02-14 11:08

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食
劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光

劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
劉文正沒死原因曝光 經紀人夏玉順也改口

劉文正沒死原因曝光 經紀人夏玉順也改口