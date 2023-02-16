肋排如何料理得軟嫩多汁？米其林主廚傳授要訣

肋排一年四季都能享用，但若不是經驗老道的廚師或烹肉新手，料理起來可能令人頭大。Getty Images

肋排一年四季都能享用，且是特別適合派對的燒烤料理。但若不是經驗老道的廚師或烹肉新手，料理肋排可能令人頭大。料理網站「Eat This, Not That」訪問幾名烹飪專家，交流關於烹調肋排的良方。

去皮和多餘脂肪

擁有米其林餐廳廚房十多年經驗的黛博拉‧雷福德(Deborah Rainford)表示，烹飪肋排的首要之務便是去筋膜，這個組織會讓肉變硬，所以要先用銳利的刀子斷筋，接著切除多餘的脂肪，減少肋排收縮以免走味。

加調味料和軟化肋排

Fascinating Sky執行長凱瑟琳‧斯諾登(Catherine Snowden)表示，下一個關鍵步驟是「以醋、鹽、糖和香料增添風味，並使肉質變得軟嫩」。

她說：「醋中的酸有助於分解肉的纖維，使其更軟嫩，鹽和糖可以平衡味道，並在肋排烘烤時創造美味外皮。」

雷福德表示，若想事先浸泡調味料，可靜置數小時或隔夜，「最好用保鮮袋裝著調味料跟肉，接著可以把空氣擠出來，這樣才能均勻醃到排骨的每一部分。」

低溫 烹調

低溫且長時間的烹調是最棒的，雷福德建議把「火侯控制在華氏225度到250度之間，讓肋排均勻烤熟並變得柔軟，而不至乾柴或燒焦」。若有探針溫度計，可確保肋排內部溫度維持在華氏145度到160度最佳。

烹調期間塗抹醬料

斯諾登表示，除了事前調味之外，烹調過程塗抹醬料更能增添肋排風味，「可以混合燒烤醬、蘋果 汁等其他調味料，每30分鐘左右塗抹在肋排上，避免肋排乾掉」。

上菜前讓肋排靜置一會兒

肋排烤好後，讓它靜置一會兒很重要。為了避免肋排變得乾柴，雷福德建議，「把肋排包鋁箔紙，靜置20到30分鐘，讓肉汁重新布滿肋排」。