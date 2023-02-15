知名迴轉壽司紐約開店 法拉盛、長島今夏開幕

日本知名壽司連鎖店「藏壽司」將於紐約法拉盛、長島開店。取自Shutterstock

在全世界擁有超過600家分店的日本 知名壽司連鎖店「藏壽司」終於來到紐約開店，喜歡迴轉壽司的紐約客可以不用再跑到新澤西品嘗這項日本「國民美食」了。目前藏壽司在全美共有44家分店(其中17家在加州、9家在德州)，預計今年會在東西岸各地再增加14個據點。

根據「商業觀察」(Commercial Obserer)的報導，在華人聚集的法拉盛 ，藏壽司選擇了法拉盛新地標「天廣購物中心」(Tangram shopping center)作為新店店址，預計在今年夏天開幕。

「商業觀察」指出，藏壽司已與天廣購物中心簽下一紙10年合約，店內空間占地3040平方英尺，這將是這家國際連鎖餐飲集團第一個位於紐約市的地點，而位於長島 Carle Place的藏壽司，也在緊鑼密鼓籌設中。

藏壽司於1977年創立，是日本最知名的壽司連鎖店之一，用餐方式與其他迴轉壽司餐廳一樣：顧客選擇餐桌坐下後，可從旁邊的迴轉帶上取用任何喜歡的餐點，廚房內的工作人員會不斷補充迴轉帶上的食物。

因應疫情期間的勞力短缺，早在去年4月，藏壽司就開始在多個分店推出機器人服務，以減少人力負擔。這些機器人會將客人訂的飲料送到餐桌旁，這項服務旋即成為網友在抖音(TikTok)熱烈討論的主題，在過去幾個月來，成功為藏壽司的宣傳行銷加分不少。

目前尚不知機器人是否也會在藏壽司的紐約新店提供服務，不過，我們很快就會知道了。