麥當勞、佰百雞水果派比一比 贏家還是這款長青口味
連鎖速食業者麥當勞(McDonald's) 、佰百雞(Popeyes)的漢堡和炸雞遠近馳名，而且雙雙推出蘋果派和藍莓派；這兩大速食業者的主食各有市場、略有區隔，水果派則相互較勁。
專門介紹食品資訊的網站eatthis.com針對這兩大速食業者水果派進行評比，將四款水果派排名如下：
第四名：麥當勞的藍莓奶油派(McDonald's Blueberry and Crème Pie)。每個派含260 卡路里、15 克脂肪(8 克飽和脂肪)、150 毫克鈉、30 克碳水化合物(1 克纖維、14 克糖)、3 克蛋白質。這是季節性產品，一半是香草味芝士蛋糕般的混合物，另一半是藍莓餡。
第三名：佰百雞藍莓檸檬奶油乳酪派(Popeyes Blueberry Lemon Cream Cheese Fried Pie)。每個派含有320 卡路里、19 克脂肪(7 克飽和脂肪)、290 毫克鈉、35 克碳水化合物(1 克纖維、11 克糖)、4 克蛋白質；也是季節點心，與麥當勞的藍莓派出奇的相似，同樣有含檸檬香藍莓和類似芝士蛋糕的餡料，起泡的鬆脆油炸外殼格外誘人。
麥當勞和佰百雞的藍莓派風味相似，但同中有異，麥當勞勝在薄脆外皮，佰百雞以美味藍莓餡料取勝。佰百雞藍莓派外皮雖然酥脆，但麥當勞外皮吃起來更像真正的派皮麵糰。
第二名：佰百雞肉桂蘋果派(Popeyes Cinnamon Apple Pie)。每個派含有236 卡路里、15 克脂肪(6 克飽和脂肪)、260 毫克鈉、35 克碳水化合物(1克纖維、12 克糖)、3 克蛋白質。這個酥炸蘋果派有肉桂糖，外皮呈金棕色。非常好吃，美中不足的是，外皮不像一般派皮般呈片狀，而像是更厚的蛋捲，餡料部份還需要更多蘋果和圓潤滋味。
第一名：麥當勞烤蘋果派(McDonald's Baked Apple Pie)。每個派含有230 卡路里、11 克脂肪(6 克飽和脂肪)、100 毫克鈉、33 克碳水化合物(1 克纖維、14 克糖)、2 克蛋白質。50 多年來一直備受歡迎。格子外皮讓蘋果派看起來更像甜品派，而且有微妙棕色邊緣，製作用心。餡料幾近完美，塞滿酸蘋果，稠度恰到好處。
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