麥當勞、佰百雞水果派比一比 贏家還是這款長青口味

麥當勞烤蘋果派50 多年來一直備受消費者歡迎。取自McDonald網站

連鎖速食業者麥當勞 (McDonald's) 、佰百雞(Popeyes)的漢堡和炸雞遠近馳名，而且雙雙推出蘋果 派和藍莓派；這兩大速食業者的主食各有市場、略有區隔，水果派則相互較勁。

專門介紹食品資訊的網站eatthis.com針對這兩大速食業者水果派進行評比，將四款水果派排名如下：

第四名：麥當勞的藍莓奶油派(McDonald's Blueberry and Crème Pie)。每個派含260 卡路里、15 克脂肪(8 克飽和脂肪)、150 毫克鈉、30 克碳水化合物(1 克纖維、14 克糖)、3 克蛋白質 。這是季節性產品，一半是香草味芝士蛋糕般的混合物，另一半是藍莓餡。

佰百雞藍莓檸檬奶油乳酪派同樣有含檸檬香藍莓和類似芝士蛋糕的餡料，起泡的鬆脆油炸外殼格外誘人。取自Popeyes網站

第三名：佰百雞藍莓檸檬奶油乳酪派(Popeyes Blueberry Lemon Cream Cheese Fried Pie)。每個派含有320 卡路里、19 克脂肪(7 克飽和脂肪)、290 毫克鈉、35 克碳水化合物(1 克纖維、11 克糖)、4 克蛋白質；也是季節點心，與麥當勞的藍莓派出奇的相似，同樣有含檸檬香藍莓和類似芝士蛋糕的餡料，起泡的鬆脆油炸外殼格外誘人。

麥當勞和佰百雞的藍莓派風味相似，但同中有異，麥當勞勝在薄脆外皮，佰百雞以美味藍莓餡料取勝。佰百雞藍莓派外皮雖然酥脆，但麥當勞外皮吃起來更像真正的派皮麵糰。

第二名：佰百雞肉桂蘋果派(Popeyes Cinnamon Apple Pie)。每個派含有236 卡路里、15 克脂肪(6 克飽和脂肪)、260 毫克鈉、35 克碳水化合物(1克纖維、12 克糖)、3 克蛋白質。這個酥炸蘋果派有肉桂糖，外皮呈金棕色。非常好吃，美中不足的是，外皮不像一般派皮般呈片狀，而像是更厚的蛋捲，餡料部份還需要更多蘋果和圓潤滋味。

第一名：麥當勞烤蘋果派(McDonald's Baked Apple Pie)。每個派含有230 卡路里、11 克脂肪(6 克飽和脂肪)、100 毫克鈉、33 克碳水化合物(1 克纖維、14 克糖)、2 克蛋白質。50 多年來一直備受歡迎。格子外皮讓蘋果派看起來更像甜品派，而且有微妙棕色邊緣，製作用心。餡料幾近完美，塞滿酸蘋果，稠度恰到好處。