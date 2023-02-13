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植物肉風潮席捲速食店 「福來雞」將推花椰菜漢堡

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
人氣連鎖炸雞店「福來雞」(Chick-fil-A) 也加入了植物肉的潮流。Getty Images
人氣連鎖炸雞店「福來雞」(Chick-fil-A) 也加入了植物肉的潮流。Getty Images

在全美擁有超過2300家門市的人氣連鎖炸雞店「福來雞」(Chick-fil-A) 也加入了植物肉的潮流。

這家總部位於喬治亞州的大型連鎖速食店9日表示，他們正在科羅拉多州丹佛Denver、南卡羅來納州查爾斯頓Charleston和北卡羅來納州格林斯伯勒Greensboro等地的餐廳測試第一款以植物肉烹製的餐點——裹上麵包粉的花椰菜漢堡，將從13日(周一)開始供應，測試市場接受度。

第一款以植物肉烹製的餐點——裹上麵包粉的花椰菜漢堡。美聯社
第一款以植物肉烹製的餐點——裹上麵包粉的花椰菜漢堡。美聯社

「福來雞」表示，在客人反映他們希望在餐食中添加更多蔬菜後，該集團餐飲研發團隊花了四年時間開發出這款漢堡。「福來雞」測試了蘑菇、鷹嘴豆和切碎的蔬菜製成的素肉餅，最後花椰菜以味道溫和被選中。

就像「福來雞」的招牌雞肉漢堡一樣，花椰菜牛排經過醃製、裹上麵包屑、經高壓烹煮，然後與兩片醃小黃瓜一起放在麵包上。

在植物肉速食的領域，「福來雞」相對屬於較晚加入者。漢堡王已開始銷售主打植物肉的漢堡Impossible Whopper。

星巴克於2020年推出了素食的Impossible香腸漢堡，麥當勞於2021年在英國推出了由Beyond Meat開發的McPlant素漢堡，肯德基也於去年開始銷售Beyond Meat的素炸雞塊。

蔬菜 南卡羅來納州 北卡羅來納州

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