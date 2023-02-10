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這5款烘焙食品 沃爾瑪的顧客最愛買

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
全美有四分之一的蛋糕是從沃爾瑪這家全國最大連鎖賣場裡賣出的。取自Shutterstock
全美有四分之一的蛋糕是從沃爾瑪這家全國最大連鎖賣場裡賣出的。取自Shutterstock

當你前往超市採購時，鬆餅、杯子蛋糕和餅乾等烘焙食品通常不會列在採購清單上；但是等逛到烘焙食品區時，一切或許便改觀了。

根據食品工業協會(The Food Industry Association, FMI)的一份報告，衝動消費是許多民眾最終會在購物車內放入這些麵包甜點的原因，這也是賣場內擁有烘焙食品區的零售商在2022年銷售額增加的一個重要原因。

或許沒有一家賣場比沃爾瑪銷售更多的烘焙食品。事實上，據雅虎財經報導，全美有四分之一的蛋糕是從這家全國最大連鎖賣場裡賣出的。沃爾瑪麵包店還提供早餐麵包、甜甜圈、糕點、布朗尼和許多其他誘人的食品。

以下是沃爾瑪的顧客最近瘋買的幾樣甜點麵包：

巧克力碎片馬芬蛋糕

巧克力碎片馬芬蛋糕。取自Walmart網站
巧克力碎片馬芬蛋糕。取自Walmart網站

「優秀！(Elite!)」是一名抖音 (TikTok) 網友描述這款帶有大量半甜巧克力碎片馬芬的評語，每盒四個售價3.98元。根據網友的評論，這款馬芬獲得了4.7分（滿分5分）。一名消費者留言說，這款巧克力馬芬永遠吃不夠！它們又軟又濕，忍不住再咬一口。強烈推薦這款蛋糕！入口即化，尤其是剛出爐還溫熱的時候，烘焙得很棒。


法國麵包

法國麵包。取自Walmart網站
法國麵包。取自Walmart網站

沃爾瑪的法國麵包每條僅售1.47元，一直是熱賣商品。一位消費者表示，它的價格實在太便宜，「嘗起來像傳統的手工麵包」。某位網友說，這可能是沃爾瑪最划算的商品；另一位補充說，它實在太長了，可以切成四等分，做成4個大小不等的潛艇三明治。美食網站Mashed報導，消費者在2021年買不到足夠的麵包，而現在似乎一切都沒有改變；記得檢查貨架上麵包的最佳賞味日期。


巧克力松露夾心蛋糕

巧克力松露夾心蛋糕。取自Instacart網站
巧克力松露夾心蛋糕。取自Instacart網站

巧克力加松露？再好也不過了。沃爾瑪的Marketside巧克力松露夾心蛋糕獲得非常正面的評價，消費者留言稱讚它「美味」、「令人上癮」和「款待自己最好的選擇」。該賣場網站將這款甜點描述為「為巧克力愛好者準備的一人份蛋糕」。

新鮮保證胡桃派

新鮮保證胡桃派。取自Walmart網站
新鮮保證胡桃派。取自Walmart網站

這款小型胡桃派只有四英寸寬，但對於它的粉絲來說，大小恰到好處。一名消費者在該賣場網站上留言說，他從沃爾瑪十多年前推出這款胡桃派，就喜歡上了它們；每個不到一美元的可愛甜點，適合用來款待自己或當作下午茶點心。另一名網友注意到最近價格上漲，但似乎對它們重回貨架感到興奮，「我知道它們現在漲了0.25美元，但是它們實在太棒了。」3.25盎司的這款胡桃派在網上只賣74美分。

任何定製蛋糕

任何定製蛋糕。取自Walmart網站
任何定製蛋糕。取自Walmart網站

一名抖音用戶宣稱，她每個孩子的生日蛋糕都是從沃爾瑪買的，每個人都讚不絕口。Pinterest蛋糕（裝飾復古風格的蛋糕）正迅速成為社交媒體上網友熱中的趨勢，而沃爾瑪正是許多愛好者購買蛋糕並在家中重新裝飾的地方。也許最大的驚喜是沃爾瑪的結婚蛋糕，一位婚禮專家在看過沃爾瑪蛋糕的照片後說，「我真的不相信自己的眼睛」。

沃爾瑪 抖音 零售商

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