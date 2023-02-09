冬天過後繼續吃杏仁 營養師：對皮膚有諸多好處

杏仁除了對整體健康有益，對皮膚也有許多好處。取自pexels

儘管冬天即將遠離，但皮膚在經歷了寒冷、乾燥的數個月後，是否依然還保持濕潤與彈性？在迎接春天的來臨之前，除了皮膚科醫生建議，可以在溫度開始回升之際，將護膚霜更換成較輕盈的配方外，日常生活中還有另一件事可以做出改變。美妝網站Allure採訪了數位專家，他們的建議是：持續咀嚼杏仁，對皮膚有益。

杏仁有益健康

在討論杏仁對皮膚的好處前，首先要談談堅果如何幫助我們的整體健康。杏仁是一種堅果，是「營養素密度(nutrient-dense)的發電廠」，芝加哥營養師布拉特奈(DJ Blatner)說，一份杏仁含有13克好的不飽和脂肪、1克飽和脂肪、4克纖維、6克植物性蛋白質 ，以及鎂和維生素E每日推薦量的20%，所有這些都可以提供人體許多健康益處。”

布拉特奈表示，杏仁除了是有助於保持活力、讓人更長時間保持飽足感的美味零食外，還具有降低膽固醇等健康益處。但這是否意味著杏仁可以滋養皮膚？是的。康乃狄克州皮膚科醫生葛哈拉(Mona Gohara)說，從某種意義上，杏仁是一種低升糖指數食品，含有6克植物性蛋白質，「對心臟有益的東西，對皮膚也有益」。

杏仁對皮膚的好處

杏仁究竟對皮膚有什麼好處？如上所述，它們富含維生素E，維生素E是一種抗氧化劑，可通過清除自由基（由紫外線、污染和其他環境因素引起的局部和內部自由基）來防止細胞氧化所造成的損害。

事實上，一份杏仁含有維生素每日推薦攝取量的50%。根據布拉特奈的說法，這大約為23顆杏仁的份量，足以讓身體獲得好處。

改善色素沉澱

維生素E可以對抗體內和體外的自由基損傷，就皮膚而言，這意味著維生素E可改善色素沉澱（又名黑斑）的問題，加州皮膚科醫生薩默利提斯(Nancy Samolitis)說，這是皮膚中黑色素的過度生成和不規則分佈。

一般來說，色素沉澱通常是由陽光照射所引起，陽光會造成色素不均勻，導致黑斑的生成。在局部使用護膚產品時，維生素E可有助消除造成這些斑點的自由基。葛哈拉補充說，杏仁還含有一些元素，例如銅，可能有助於防止色素沉澱。

消除細紋和補水

除了可防止色素沉澱外，杏仁還富含亞油酸(linoleic acid)，這是一種人體必需的脂肪酸，有助於補充水分。葛拉哈說，亞油酸也是保護皮膚的重要基石。

最近發表在營養學雜誌Nutrients上的研究發現，某些皮膚類型的停經婦女每天吃兩盎司杏仁，皺紋減少了16%。由加州大學 戴維斯分校的研究人員進行的隨機對照研究也顯示，每天食用杏仁的56名參與測試者，到第16周和第24周時，可改善「皮膚光老化」(photoaging)問題，例如停經婦女的臉部皺紋和黑斑。

葛哈拉說，這項研究結果令人印象深刻——每天食用杏仁可能有助改善停經婦女的臉部皺紋，足以說明食用富含脂肪酸的健康堅果來改善皮膚健康並不是一個壞主意，「這是比甜甜圈更好的選擇」。

當然，如果你選擇不吃杏仁和甜甜圈，也可以局部塗抹杏仁油來獲得額外的營養。新澤西州 的化妝品專家Ginger King說，杏仁油富含角鯊烯和維生素E，可使皮膚柔軟光滑。葛哈拉補充說，基礎油(oil base)也使它成為一種很好的保濕劑。

下次當你在超市貨架上看到杏仁，想到它的護膚功效，不妨將它放入購物車。但杏仁會讓你看起來像20歲，還是讓你的粉刺消失？葛哈拉說，當然不能，但它可有助保持健康的皮膚。