全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

世界上最成功的人士，他們每天早上喝什麼飲料來維持一天的能量？圖左起為微軟創辦人比爾蓋茲、特斯拉創辦人馬斯克、華裔服裝設計師亞歷山大·王。(歐新社、美聯社、Getty Images)

名人的日常生活對一般大眾來說具有無窮魅力，這就是為什麼媒體總是在挖掘從超模到美國總統他們一天吃些什麼。但你可曾好奇這世界上最成功的人，每天早上喝什麼飲料來維持一天的能量——是蔬果汁、特製果昔還是只是幾杯咖啡 ？ 如果我們也如法炮製，會有些甚麼改變？無論如何，或許值得一試。

比爾·蓋茲

微軟聯合創始人比爾蓋茲(Bill Gates)最近被亞馬遜創辦人貝佐斯趕上，讓出世界首富的位子，他每天早上都喝一種「非正統的飲料」健怡可樂來補充能量。蓋茲曾在他的部落格中寫道，「一旦我在辦公室，通常會打開一罐健怡可樂。在一天中可能會喝上三四杯。」

霍華·舒茲

星巴克 總裁霍華舒茲(Haward Schultz)用甚麼開始新的一天？還有什麼，當然是新鮮咖啡。舒茲說，他通常在5點到5點半間起床，自然他做的第一件事就是煮咖啡。而他的首選是什麼？濃縮咖啡瑪奇朵或星巴克的印尼咖啡，用法式濾壓咖啡壺製作。

巴拉克·歐巴馬

儘管前總統歐巴馬(Barack Obama)曾與喜劇演員傑瑞·史菲德(Jerry Seinfeld)在辦公室喝過一杯咖啡，但他通常不會碰這些東西。這位前總統選擇了水、綠茶或橙汁，而不是爪哇咖啡，現在他的八年任期已經結束，希望他能輕鬆在海灘上喝杯鳳梨可樂達(piña coladas)雞尾酒。

伊隆·馬斯克

這位特斯拉公司的聯合創始人兼首席執行長最近登上了福布斯全球最有權勢人物榜單，顯然權力越大，吃早餐的時間就越少。當馬斯克無法在早上的行程中吃點東西時，他會伸手拿咖啡來充數。

大威廉 斯

像大威廉斯這樣的高水準運動員不會在工作途中停在星巴克。為了讓她的球拍發揮真正的力量，大威廉斯開始新的一天，通常是喝杯由杏仁奶、香蕉、蛋白粉和酪梨製成的能量果昔。

傑克·多西

這位 Twitter 的聯合創始人兼前執行長有一個嚴格的早上作息時間，且毫不間斷地遵守。他早上5點起床，進行30分鐘的冥想，接著做健身運動，且還有時間在家自己煮咖啡。

邁可·寇斯

在忙碌的時尚行業中，例行公事可以提供一種平靜感。對於邁可·寇斯(Michael Kors)，這意味著早餐整年都一樣。他說，他每天都會吃抹上一點奶油的麵包，他根本不喝熱的飲料，但對冰茶十分著迷。他點的是一大杯冰茶，加入三包Splendas代糖和檸檬。

亞歷山大·王

這位年輕的時尚偶像避開了咖啡，堅持喝新鮮果汁。他最喜歡的果汁品牌和口味是JuicePress的Doctor Green Juice和Ginger Fireball。