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懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

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懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
早餐連鎖餐廳提供的美味食物，讓人活力飽滿地展開新的一天。取自臉書@IHOP
早餐連鎖餐廳提供的美味食物，讓人活力飽滿地展開新的一天。取自臉書@IHOP

煎餅(pancakes)、鬆餅(waffles)、歐姆蛋(omelets)，這些常見的美式早餐，無論是從得來速買來當早餐，或是在店內坐下來好好享用，最大的好處是不用自己在廚房忙碌半天，許多早餐連鎖餐廳都能提供這些美味食物，讓你活力飽滿地展開新的一天。

每個人可能有一張自己經常光顧的熱門早餐店清單，但你可能會好奇美食專家或是大廚們沒有在家做早餐時，喜歡光顧哪些餐廳？以下是6家從遍布全美到在地經營、連他們也誇讚的連鎖早餐餐廳：

1.鬆餅屋

鬆餅屋(Waffle House)連鎖餐廳目前在全美25個州擁有2,000多家分...
鬆餅屋(Waffle House)連鎖餐廳目前在全美25個州擁有2,000多家分店。取自臉書@Waffle House

佛羅里達州達尼丁的Madison Avenue Pizza老闆兼主廚法拉羅(Sean Ferraro)表示，如果他不在當地餐廳享用早餐，鬆餅屋(Waffle House)是他最喜歡去的地方之一。 該連鎖餐廳目前在全美25個州擁有2,000多家分店，自1920年代以來始終提供美味的早餐。

法拉羅說，他來自佛羅里達，而鬆餅屋是南方文化標誌之一，「它們無處不在，24小時營業，坐在櫃檯前看著廚師在你面前做早餐真是太棒了。」

法拉羅表示，鬆餅屋都採平頂建築，開放式廚房通常位於餐廳的中間，「沒有什麼可隱瞞的，一切都是現點現做，就在你面前，而且口味始終如一。」法拉羅說，誰不想在淩晨2點醒來、飢腸轆轆時，來一份熱騰騰的鬆餅加蛋呢？

鬆餅屋也是Craft Wood Fired Catering主廚瓊斯(Kyle Jones)的最愛。他說，他喜歡鬆餅屋，是因為他們提供了經典的美式早餐，而且總是烹製得恰到好處。瓊斯對鬆餅屋的核桃鬆餅念念不忘。

2.IHOP

除了美味的食物，IHOP的服務也頗受稱道。取自臉書@IHOP
除了美味的食物，IHOP的服務也頗受稱道。取自臉書@IHOP

瓊斯另一個心頭好是IHOP，這家於1950年代在洛杉磯開業的早餐餐廳，數十年來為無數顧客提供鬆軟的煎餅、熱鬆餅、加了雞蛋的早餐，甚至素食餐點。

瓊斯最常點的是煎餅和鬆餅，不過他說雞蛋也很不錯。「他們的煎餅和鬆餅特別好吃，總是軟而蓬鬆」，瓊斯說，IHOP和鬆餅屋同樣有很棒的歐姆蛋和雞蛋套餐，都是選用新鮮食材製成的。

除了美味的食物，瓊斯表示，IHOP的服務也值得稱道，「他們的服務總是友善而有效率」。

3.麥當勞

麥當勞是許多人出外旅遊時方便覓食的好去處。取自Shutterstock
麥當勞是許多人出外旅遊時方便覓食的好去處。取自Shutterstock

出外旅行時想要來客既美味又方便的早餐，除了麥當勞(McDonald's)，還有什麼更好的去處呢？

The Forked Spoon主廚、食譜作家蘭德哈瓦(Jessica Randhawa)說，當她一早上路時，總是找家麥當勞停下來，以便餵飽一家大小。她表示，麥當勞供餐速度快，這樣她就可以節省時間，並讓全家人有頓美味早餐。”

去麥當勞吃早餐時，請記住早餐只供應到上午11點，可以挑選經典的麥當勞早餐，包括培根雞蛋馬芬以及豬肉雞蛋起司堡。

4.First Watch

First Watch是廣受消費者喜愛的早餐連鎖店，在全美擁有數百家分店。取自Y...
First Watch是廣受消費者喜愛的早餐連鎖店，在全美擁有數百家分店。取自[email protected] Watch

First Watch是廣受消費者喜愛的早餐連鎖店，在全美擁有數百家分店，它是佛羅里達傑克遜維爾的Josephine餐廳行政主廚普瑞斯(Zach Preece)的最愛。普瑞斯讚賞First Watch致力於使用當令產品及對新鮮食材的堅持。普瑞斯說，你很難看到速食店這樣做，或是全年不斷地在更動菜單。

當普瑞斯光顧First Watch時，通常會點酪梨吐司配上薯餅，而不是雞蛋。他說， 酪梨的品質極佳，吐司口感也很札實。普瑞斯不是唯一喜愛First Watch 的人——經營茶葉品牌Herbs & Kettles的柯羅帝亞(Poorvi Chordia)也強烈推薦這家餐廳。

柯羅帝亞說，他喜歡First Watch的主要原因是，這家連鎖餐廳堅持使用新鮮食材、提供健康餐食、現點現做，並且在廚房中不使用油炸鍋或加熱燈。柯羅帝亞還欣賞他們的菜單設計，每一種成分都被列出來，讓對食物有禁忌的人可以參考；此外，有系列的素食餐點可供選擇，而且美味始終如一。

5.埃爾默餐廳

埃爾默餐廳多年來堅持使用在地優質食材。取自臉書@Elmer's
埃爾默餐廳多年來堅持使用在地優質食材。取自臉書@Elmer's

埃爾默餐廳(Elmer's Restaurant)是主廚兼作家畢克斯比(Allen Bixby)最常吃早餐的餐廳之一，這家頗受歡迎、位於西北部的煎餅店成立於1960年代。畢克斯比說，這家區域連鎖餐廳經營得十分成功，全天供應早餐。

畢克斯比表示，他欣賞埃爾默餐廳使用他所熟悉的在地優質品牌，例如Tillamook 乳酪、Zenner's香腸和Daly's培根，「很高興看到在地農產品受到支持，尤其是使用它們製造出優質的食物。

6.克林頓街烘焙坊

克林頓街烘焙坊是下東城早午餐的好去處。取自Clinton St. Baking ...
克林頓街烘焙坊是下東城早午餐的好去處。取自Clinton St. Baking Co.

克林頓街烘焙坊(Clinton St. Baking Co.)雖然分店不多，但依然是大廚們青睞有加的早餐店。從2001年開始，這家受歡迎的店在紐約市和東京各拓展了幾個地點。

紐約市Goa New York餐廳老闆兼主廚貝哈瓦尼(Hemant Bhagwani)推薦說，克林頓街烘焙坊是下東城早午餐的好去處。貝哈瓦尼說，他最喜歡西班牙乳酪炒香腸，他們有最好的藍莓煎餅、搭配優質的楓糖、奶油，「而且服務也很棒」。

除了貝哈瓦尼推薦的之外，一定要嘗嘗布里歐法式吐司、克林頓街歐姆蛋和糖漬培根，消費者對這三項都讚不絕口。

麥當勞 雞蛋 紐約市

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