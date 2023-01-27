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忍不住嘴饞時 試試這6種無罪惡感甜品

記者顏伶如／即時報導
忍不住想吃甜食時，可以用某些健康甜品做為替代。取自Pexels
忍不住想吃甜食時，可以用某些健康甜品做為替代。取自Pexels

想要減肥卻天生喜歡甜食，如何抗拒誘惑頗為棘手。減肥食譜「瘦身冰沙」(Slim Down with Smoothies)作者、營養顧問蘿拉‧布拉克(Laura Burak)說，嘴饞的民眾減肥食可以用某些健康甜品做為替代。

布拉克說，每天都想吃甜食的念頭，是諮詢客戶在減肥過程中最常遭遇的掙扎。她說，如果想要建立可長可久的生活方式，其實應該在健康的減重過程中，把甜食納入飲食的一部份，只不過要注意以營養、天然的低卡洛里食材為主，一方面可以滿足喜歡甜食的嘴饞，也讓自己可以繼續朝著正確的瘦身方向前進。

她說，與其把這些選項看成甜點或點心，不如直接列為在兩頓正餐之間的空檔，可以滿足甜食欲望又能提供營養的零食。她表示：「這些選擇當中，絕大多數都還有蛋白質，所以可以視為健康的零食選擇。」

1.以椰子優格(yogurt)原味優格配水果及堅果代替冰淇淋。喜歡水果冰淇淋或雪酪(sherberts)的人，還可以用冷凍香蕉、牛奶用攪拌機做成冰品。

2.以杏仁粉(almond flour)做成馬克杯蛋糕(mug cake)，取代傳統式的蛋糕或杯子蛋糕。以馬克杯做為容器的好處在於可以控制一次食用的份量。

3.以含有顆粒的花生醬代替軟糖(gummy candies)或太妃糖(taffy)。布拉克說，拿一些乾棗，沾上花生醬或把花生醬夾在棗子裡，既有咬勁、爽脆口感還有甜味，有飽足感而且美味無比。椰棗(Medjool dates)富含抗氧化素及纖維，是非常健康的選擇。

以全穀鬆餅配花生醬、果醬代替傳統式的鬆餅配糖漿

＊以黑巧克力(dark chocolate)代替牛奶巧克力(milk chocolate)。如果想吃巧克力，最好挑選可可(cocoa)含量至少70%，以控制糖份攝取。

＊以冰沙代替奶昔，奶昔則可以由水果、蔬菜加上香草或巧克力口味蛋白粉(protein powder)自行調製。

牛奶 食譜 蛋白質

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