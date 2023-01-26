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研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
石榴(Pomegranate)富含多酚等抗氧化劑，有助於減少身體發炎、有抗癌和降低血壓的功效。此外，石榴對人體的細胞老化也有特殊的功用。取自Shutterstock
石榴(Pomegranate)富含多酚等抗氧化劑，有助於減少身體發炎、有抗癌和降低血壓的功效。此外，石榴對人體的細胞老化也有特殊的功用。取自Shutterstock

天然果汁美味又提神，還可迅速補充身體所需的一些營養素，而這些營養素是我們每天可能無法透過飲食來攝取的。在喝天然果汁的諸多好處中，某些果汁甚至可以有助於延緩老化的過程。

首先，需瞭解不同果汁類型的區別。在超市賣場購買的果汁或含果汁飲料，基本上只是濃縮果汁和添加糖。另一方面，100%天然、不含添加糖或防腐劑的果汁，這些才是尋求健康、延緩老化所需要的，尤其是醫學研究已證實含糖飲料（例如那些冒充果汁的果汁飲料）會增加罹患心臟病、2型糖尿病、肝病、腎臟病和肥胖等風險。

真正由純天然、100%水果或蔬菜所製成的果汁具有獨特的健康益處，以下是富含抗氧化劑、維生素和礦物質的蔬果汁。

1.石榴汁

石榴(Pomegranate)富含多酚等抗氧化劑，有助於減少身體發炎、有抗癌和降低血壓的功效。除了這些好處，眾所周知，石榴對人體的細胞老化也有特殊的功用。

50 歲以後，身體線粒體的數量逐漸減少、造成細胞損傷，直接影響肌肉的力量。不僅如此，如果身體無法快速地排出線粒體所產生的活性氧，一旦囤積在體內，不但造成老化，也會增加罹患帕金森氏症等疾病的風險。

好消息是，石榴含有一種分子，透過腸道的微生物可將其轉化為一種名為尿石素A的物質，這種化合物有助保持線粒體的健康。不過，研究顯示有些人的腸道細菌可能無法轉化這種化合物，這意味石榴汁對他們無法發揮功效。

2.胡蘿蔔汁

胡蘿蔔所含的多種抗氧化劑，可在年齡增長時改善我們的健康。例如，胡蘿蔔富含葉黃素，而葉黃素有助於改善眼睛和大腦健康。此外，它還富含另一種稱為β胡蘿蔔素的抗氧化劑，身體可以利用這種抗氧化劑將其轉化為維生素A。

但是，β-胡蘿蔔素的好處不止於此，根據發表在「癌症流行病學、生物標記與預防」雜誌上的一項研究，它可能有助於降低年輕男性罹患前列腺癌的風險。

胡蘿蔔富含葉黃素，而葉黃素有助於改善眼睛和大腦健康。取自Shutterstock
胡蘿蔔富含葉黃素，而葉黃素有助於改善眼睛和大腦健康。取自Shutterstock

3.甜菜汁

無論是否喜歡它的味道，甜菜汁(Beet juice)都是一種有助延緩老化、功能強大的飲料。 「氧化還原生物學」(Redox Biology)期刊一項研究發現，與飲用其他飲料的受測試者相比，飲用甜菜汁的受測試者體內某種類型細菌更多，這種細菌對維持認知和血管健康有益，此外，受測試者也發現在飲用甜菜汁後血壓也下降了。

這項研究的結果是由於甜菜中含有高濃度的硝酸鹽，這有助於保持血管健康，同時能改善隨著年齡增長所造成的認知功能退化，且不論煮熟的甜菜和生甜菜汁都具有此一功效。但根據「高血壓期刊」(Journal of Human Hypertension)報導，甜菜汁比煮熟的甜菜功效更佳。

甜菜中含有高濃度的硝酸鹽，這有助於保持血管健康，同時能改善隨著年齡增長所造成的認...
甜菜中含有高濃度的硝酸鹽，這有助於保持血管健康，同時能改善隨著年齡增長所造成的認知功能退化。取自Shutterstock

4.葡萄柚汁

類胡蘿蔔素是賦予水果和蔬菜天然顏色的化合物，葡萄柚和胡蘿蔔相同，都含有能幫助延緩老化的類胡蘿蔔素，而葡萄柚還含有另一種叫做番茄紅素的化合物。

番茄紅素也存在於番茄和西瓜中，眾所周知，它具有多種健康益處，甚至可以改善皮膚。 發表在「食品科學與營養」期刊上的研究指出，番茄紅素對中年受測試者的皮膚有「恢復活力」的功效。

另一項發表在「美國營養學」雜誌的研究結論為，番茄紅素既可以降低低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）、又可以提高高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）水準，這是維持心臟健康的重要因素。心臟病是美國第一大死因，所以隨著年齡增長，控制膽固醇至關重要。 如果你是葡萄柚的愛好者，不妨多喝葡萄柚汁來延緩老化。

葡萄柚和胡蘿蔔相同，都含有能幫助延緩老化的類胡蘿蔔素。取自Shutterstoc...
葡萄柚和胡蘿蔔相同，都含有能幫助延緩老化的類胡蘿蔔素。取自Shutterstock

5.小麥草汁

說實在的，小麥草汁(Wheatgrass juice)的味道並不討人喜歡，但它對健康的益處以及能抗衰老的特質，值得去忍耐它的青草味。

首先，小麥草富含維生素C、E和類黃酮，和水果和蔬菜中所有的天然物質一樣，可有助於降低罹患疾病的風險。小麥草的葉綠素含量也非常高，葉綠素被發現具有緩解化療副作用的功能，這意味它可以保護身體免受化療的負面影響。

小麥草汁對健康的益處以及能抗衰老的特質，值得去忍耐它的青草味。取自Shutter...
小麥草汁對健康的益處以及能抗衰老的特質，值得去忍耐它的青草味。取自Shutterstock

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