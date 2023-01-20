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酪梨成熟很費時 照這樣做簡單又快速

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
酪梨需要較長時間成熟，直到軟至可以食用為止。Getty Images
酪梨需要較長時間成熟，直到軟至可以食用為止。Getty Images

當它被加到沙拉、雞蛋或任何你所喜愛的三明治時，沒有什麼比嘗到一口軟滑酪梨滋味更棒的了。儘管這種水果營養又美味，但是往往需要料理它時，手上的酪梨卻像石頭一樣堅硬、無法切開，讓人感到很沮喪。

酪梨需要較長時間成熟，直到軟至可以食用為止。但是誰有那麼多時間呢？幸好，有一種萬無一失的方法可以幫助酪梨快速成熟。

與許多其他樹上生長的水果不同，酪梨在採摘之前不會成熟。未熟的酪梨在採下後通常外表仍呈淺綠或鮮綠色，用手按壓也非常堅硬。

當酪梨的表皮呈深綠色時，就表示已經成熟、可以食用了。酪梨在成熟時，果肉也會變軟，放在手掌中輕輕壓它時，會變形但不致成糊狀；若果皮顏色很深，並且在按壓後立刻變成糊狀，可能已過度成熟。在這種情況下，馬上拿起水果刀，趁它仍然成熟可口、還沒變質前，享用它的美味。

如何快速催熟酪梨？

比較麻煩的是，當你想吃酪梨，但它還不夠成熟、無法食用時，可能會想知道有哪些方法可以加快催熟它？幸好確實有方法可以讓酪梨成熟，營養師伊絲奎多(Amanda Izquierdo)提供了一種自然催熟酪梨的最佳方法。

伊絲奎多說，使酪梨成熟最快、最簡單的方法是，將未熟的酪梨與蘋果或香蕉一起放入牛皮紙袋中，靜置兩到三天，直到它成熟。

她說，這個方法之所以有效，是因為一種叫做乙烯的植物激素，這種激素天然存在於蘋果和香蕉等水果中。乙烯能將水果催熟，當把它們混合在牛皮紙袋中時，這些乙烯氣體不會揮發掉，讓袋內的水果更快成熟。

因此，想要加快酪梨的成熟，不需要任何額外的裝置或複雜的步驟，只需將它們與蘋果或香蕉一起放入紙袋中即可。

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