常喝這6種茶 可促進新陳代謝、有助減重

喝某些茶可有助於改善新陳代謝並增加減重機率。取自Shutterstock

「新陳代謝」一詞經常出現在有關健康的話題中，尤其是與減肥有關的。基本上，新陳代謝意即身體將吃喝的食物轉化為能量，問題在於如何讓新陳代謝處於健康的速度，因為代謝速度快意味著身體燃燒能量的速度就快；同樣地，也有助於健康減肥和體重管理。

雖然有各種的食物、飲料和運動有助改善新陳代謝、幫助減重 ，但也可透過選擇特定飲料來增加成功的機率，藉由這些飲料所含的營養素和抗氧化劑幫助實現目標。例如，喝某些茶可能有助於改善新陳代謝並增加減重機率——這個發現可能會讓愛好喝茶者很開心，尤其一月正是「全國熱茶月」(National Hot Tea Month)。

要強調的是，這並非表示有神奇的減肥茶或飲料可以立即促進新陳代謝、燃燒脂肪。事實上，營養師強烈建議不要服用所謂的「消脂茶」，因為它們被宣傳為可快速減肥、能夠消除身體脂肪。相反的，下面提到的6種茶是生活中常見的茶飲，不僅得到營養師的認可，而且每一種都富含有益的化合物，在享用它們、

作為健康、均衡飲食的一部分時，自然達到幫助減重的目的。

1 綠茶

綠茶。取自Shutterstock

如果想要喝一種舒適的飲料，同時有提神的咖啡 因，並被認為是促進新陳代謝的最佳茶飲之一，那就喝綠茶吧！這種經典的茶飲，含有抗氧化劑，已知具有促進減重的功效。

營養師薛絲(Vandana Sheth)表示，綠茶富含抗氧化劑，對減重和消除脂肪有正面影響。豐富的兒茶素，被證實是有助於增加脂肪燃燒的抗氧化劑，尤其是在運動的過程中；事實上，研究發現服用綠茶萃取物12周的女性，體重減輕得更快，腰圍也變小了。薛絲所引用的資料，需要考慮的一個因素是，臨床實驗使用的綠茶萃取物為濃縮的兒茶素(EGCG)，比一杯標準綠茶含量還高。一杯普通綠茶含有約200-300毫克的兒茶素，萃取物則含有865.8毫克。

這項發現意義重大，因為它證實了綠茶中的兒茶素對身體的影響，而其他研究也證明兒茶素與新陳代謝的速度有關。儘管需要喝大約三杯茶才能達到臨床實驗報告中的抗氧化劑水準，但哪怕只喝一杯茶仍然可以促進健康。

2 白茶

白茶。取自Shutterstock

如果曾喝過白毫銀針、白牡丹或壽眉茶，那麼就是喝過白茶了。它與綠茶、紅茶來自同一植物科，有別於綠茶不發酵、紅茶全發酵，白茶是一種微發酵的茶；因為茶的綠葉帶有銀白色的毫心，顏色也較淺淡，因此得名。白茶含有少量咖啡因和一些有益健康的抗氧化劑。

根據「國際肥胖 期刊」的文章指出，白茶有可能將新陳代謝提高4-5%。乍看似乎並不算多，但該篇文章引用的數據顯示，僅一份白茶就可多燃燒300-400千焦耳，約相當於70-95卡路里。

白茶還含有綠茶中可促進新陳代謝的兒茶素，發表在「營養與代謝」(Nutrition & Metabolism) 雜誌上的一項研究顯示，含有兒茶素的白茶萃取物能夠抑制脂肪細胞的形成，除了促進減重之外，白茶還可達到阻止體重增加的功效。

3 薑茶

薑茶。取自Shutterstock

用薑泡的茶在很多方面都是健康飲品。薑不僅有助於緩解噁心、疼痛、控制血壓和冠狀動脈心臟病，還有助於減輕體重。

營養師貝斯特(Trista Best)說，薑因為含有被稱為薑烯酚和薑辣素的化合物，能產生抗氧化作用、減少體內自由基的損傷，這種損傷會導致氧化壓力(oxidative stress)，導致和加劇肥胖，並且會導致新陳代謝、能量等下降。

4 紅茶

紅茶。取自Shutterstock

起源於中國的紅茶，受到全世界不同文化民族所喜愛。不喜歡喝咖啡的人選擇在早上喝杯紅茶，因為它含有相當數量的咖啡因——每杯約48毫克，而咖啡的平均含量為95毫克。紅茶不僅能提神，且富含有益的營養成分，成為促進新陳代謝的最佳茶飲之一。

健身專家柯莫娃(Nataly Komova)說，紅茶富含類黃酮( flavones)，已被證實能讓體內多餘的卡路里或脂肪燃燒，以加速新陳代謝並幫助減重。紅茶中的咖啡因也能促進新陳代謝，尤其是在早上飲用，有助調節BMI值。

5 抹茶

抹茶。取自Shutterstock

如果您正在尋找一種健康、富含咖啡因的茶，可以試試抹茶——這種廣受歡迎的綠茶，因有益健康而聞名。柯莫娃說，抹茶是優質的日本茶，含有咖啡因、抗氧化劑和抗發炎成分。在運動前喝一杯抹茶，已被證實可以促進新陳代謝和脂肪氧化；脂肪氧化是身體燃燒脂肪的速度，較高的速度代表可加快體重的減輕。

一項發表在「人體動力學期刊」(Human Kinetics Journal) 的研究指出，伴隨30分鐘的快走，飲用抹茶能增強脂肪的氧化。

6 烏龍茶

烏龍茶。取自Shutterstock

不喜歡紅茶或綠茶的人，烏龍茶也是個不錯的選擇，它同樣含有抗氧化劑，有助減輕幾磅體重。

薛絲說，烏龍茶可透過增強身體代謝脂肪的方式來減重。2009年一項研究發現，在為期六周的實驗中，超過64–66%的肥胖者每天泡8克烏龍茶，減輕了超過兩磅的體重。

這項研究的結論是，烏龍茶中的兒茶素可透過改善脂肪代謝來幫助減重，持續飲用也有助於預防肥胖。