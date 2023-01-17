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氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

編譯俞仲慈／綜合15日電
氣炸鍋問世以來，在小家電市場掀起一股熱潮，但美食專家強調氣炸鍋並非油炸鍋，不是所有食物都適合。Getty Images
氣炸鍋問世以來，在小家電市場掀起一股熱潮，但美食專家強調氣炸鍋並非油炸鍋，不是所有食物都適合。Getty Images

號稱免油煙的氣炸鍋問世以來，在小家電市場掀起一股熱潮，愛吃油炸食物的人買一台放在家裡，可以隨時享受香酥可口的美食，更重要的是省去清理油污的煩惱，可以說是一舉兩得，不過儘管氣炸鍋號稱能夠料理任何食材，但事實並非如此。美食專家強調氣炸鍋並非油炸鍋，不是所有食物都適合，尤其漢堡、起司、麵糊等食物，建議絕對不要使用油炸鍋烹調。

．漢堡

美食烹飪家、也是Eat Happy Kitchen一書作者沃西諾(Anna Vocino)表示：「除非你喜歡自製漢堡，否則不要用氣炸鍋。」她強調：「氣炸鍋不適合烤紅肉，雖然漢堡肉有三分熟，但漢堡肉表層無法烤出「焦黃」效果。」

．麵糊

氣炸鍋畢竟不是油炸鍋，因此濕軟的麵糊不適合氣炸鍋。麻州烹飪老師肯尼利(Trisha Pérez Kennealy)表示：「如果把沾有麵糊的洋蔥圈放入氣炸鍋，麵糊難凝結、口感也會變硬。」大多數情況只留下一團濕黏麵糊，毫無口感。

．甘藍菜等葉菜類

ButcherBox主廚波拉克(Yankel Polak)表示，甘藍菜之類放入氣炸鍋可以烤出「薯條」般的酥脆口感，適合當成健康零食，但氣炸鍋採對流循環受熱，導致「葉菜四處飛濺，料理不均勻」，建議烹調甘藍菜類蔬菜時，使用一般烤箱較妥。

．起司

和麵糊一樣，氣炸鍋烹調起司效果不如人意，波拉克表示：「用油炸鍋烹調莫札瑞拉(mozzarella)起司類食物，外表會立即生成硬殼，但用氣炸鍋就不會這樣，最後就是一坨爛起司。」

．培根肉

培根含有油脂而且肉片輕薄，不適合氣炸鍋，FeastGood.com食譜開發專家佩羅塔(Brenda Peralta)表示：「培根脂肪含量高，在氣炸鍋內油、煙四濺，受熱不均勻，容易導致煙霧和異味。」而且鍋體容量有限，無法一次大量烹調培根肉，不適合多人同時食用。

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