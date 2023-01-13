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少用精製糖 還能享受甜味的6個方法

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
當身體一次攝取大量的糖，卻沒有其他減慢消化的營養素時，便會導致血糖迅速飆升。Getty Images
當身體一次攝取大量的糖，卻沒有其他減慢消化的營養素時，便會導致血糖迅速飆升。Getty Images

你可能會發現，在日常飲食中很難找到不含添加糖的食物，從沙拉醬到優酪乳，甚至罐頭湯等鹹味食品，它無處不在。仔細檢查食品營養成分表，就會發現其中隱藏著糖分的來源，即使不刻意去吃糖，也可能發現糖的攝取量節節上升（就算你沒有每天吃甜點）。

當身體一次攝取大量的糖，卻沒有其他減慢消化的營養素時，便會導致血糖迅速飆升。在短時間內，血糖突然上升會導致活力充沛，然後迅速崩潰，讓身體在進食不久後便感到饑餓。根據疾病預防控制中心 (CDC) 的說法，長期在飯後血糖迅速飆升，可能會導致如第二型糖尿病等健康問題。

控制血糖的有效工具，就是所謂的升糖指數(glycemic index, GI)。哈佛健康中心表示，GI是根據食物導致血糖升高的速度和高度產生的數值。低GI食物緩慢而穩定地釋放出葡萄糖，而高GI食物則相反。

與其追蹤所吃食物的升糖指數，管理血糖的另一個方法是選擇低升糖指數的甜味劑，例如龍舌蘭 (agave)，它不會像普通糖那樣造成血糖的飆升。以下為6種用龍舌蘭代替一般糖的簡單方法，可有效減少每日糖分的攝取。

1.用龍舌蘭糖漿代替楓糖漿

楓糖漿雖是味蕾的一大享受，但它的含糖量很高。如果想添加食品風味、又擁有低升糖指數的話，可將龍舌蘭糖漿倒入煎餅、燕麥片和果昔中。

2.使用龍舌蘭代替精製糖

減少糖分攝取最簡單方法之一是，用龍舌蘭取代所有使用的精製糖。龍舌蘭的甜度比糖高25%，這意味著可以用較少量的龍舌蘭取代精製糖。如果習慣在咖啡、茶或燕麥片中加糖，可將換成龍舌蘭。它具有濃郁的焦糖香，可以讓任何飲料或食物的美味加分，同時減少卡路里和糖的含量。

在家中調製雞尾酒時，還可使用淡龍舌蘭糖漿來代替一般的糖漿，它的淡淡的清香可與柑橘風味的飲料完美搭配。

3.原味食物用龍舌蘭讓它變甜

跳過底部附有果醬的優酪乳和調味燕麥片，它們通常含有糖。可選擇原味的優酪乳或燕麥片，自己用龍舌蘭添加甜味。更棒的是，可以自行控制甜度。

4.龍舌蘭與水果搭配，讓食物變甜

日常飲食中完全可以不靠添加糖來讓喜歡的食物變甜，方法是同時使用甜味劑和水果。在鬆餅、薄煎餅、優酪乳、燕麥片等食物放上龍舌蘭和水果，不僅可以增加甜味，還可以從水果中獲取維生素和礦物質。

5.縮小食物的份量

越大並不一定越好，特別是想減少糖的攝取量。如果通常在咖啡館會點大杯咖啡，可考慮改點中杯或小杯。份量越大，攝取的糖和卡路里就越多。另一個簡單的替換方式是選擇龍舌蘭而不是糖，它比糖甜25%、卡路里更低。

6. 烘焙食品用香料代替糖

烘焙食品通常用精製糖來增加甜味，但精緻糖只是增加了甜味，並不能增加風味。為了減少糖的攝入，是時候把香料從食品儲藏櫃找出來了。可選擇肉桂和肉豆蔻等香料來增強烘焙食品的風味，並用龍舌蘭糖漿代替精製糖。

血糖 指數 咖啡

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