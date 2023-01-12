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國民美食雞肉 料理時要避免的幾項失誤

編譯陳韻涵／即時報導
雞肉富含蛋白質，堪稱無數美食中不可或缺的食材。取自pexels
雞肉富含蛋白質，堪稱無數美食中不可或缺的食材。取自pexels

雞肉料理是許多人的常吃的食物之一，雞肉富含蛋白質，堪稱無數美食中不可或缺的食材，但許多人在家做雞料理時都會犯以下常見錯誤。

．購買冷凍雞腿

購買大量肉品存放於冰箱相當方便，但食品廠通常會在冷凍雞肉中注射鹽水以達軟化肉質的目的，卻也難免讓肉變鹹。

．使用去骨和去皮的切塊

下鍋前即丟棄脂肪與骨頭，會讓肉汁流失、肉質變得乾材。先把雞皮留著，不僅能煎得金黃酥脆，也能保護肉不被燒焦，保持肉質柔軟。上菜時，肉也不至於散掉，讓賣相更佳並增添視覺美感。

骨頭為肉增添的風味，是醃泡醬汁和調味料無法比擬的。這是因為，當肉煮熟時，骨頭內部的骨髓及其周圍的脂肪都會一併融化，讓雞肉變得格外多汁。

此外，帶骨雞肉較去骨雞肉便宜，因為去骨的處理時間會影響價格。骨頭雖然會稍微增加總重量，但一包帶骨雞大腿只占你付錢買雞腿的一小部分。

．下鍋前用水洗雞肉

若購買帶骨雞肉，許多人會在料理前以清水沖洗雞肉。儘管有些人認為不洗很髒，也可能純粹出於習慣，但聯邦疾病防治中心(CDC)指出，清洗的動作讓人們更容易食物中毒，因為這會讓生肉的細菌擴散到廚房水槽、檯面和砧板，引起交叉汙染的疑慮。

．將冷雞放入熱鍋中

料理網站AllRecipes指出，在高溫下烹飪雞大腿會讓蛋白質更容易燒焦，反而建議把雞大腿放在冷鍋中，頂多以中火加熱，雖然烹調時間可能拉長，但能保有肉汁，並讓肉質彈潤。

烹飪節目「美國實驗廚房」(America's Test Kitchen)建議，雞大腿受熱的時間愈長，肉質愈嫩。

．鍋子太擠

在同一個鍋子裡煎煮所有的雞肉看似省時的方法，卻會因為油溫降低而影響雞肉風味。雞肉烹調後流出的水分、肉汁和油脂，需要在均勻的溫度加熱，才能讓每一塊雞肉都好吃。

蛋白質 聯邦疾病防治中心 高溫

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