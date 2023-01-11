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1/15全國貝果日 猜猜最受歡迎的貝果口味是…

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
1月15日是全國貝果日，紐約H&H貝果店提供了最受歡迎的貝果口味統計數字，原來紐約人首選是原味貝。取自H&H Bagels網站
1月15日是全國貝果日，紐約H&H貝果店提供了最受歡迎的貝果口味統計數字，原來紐約人首選是原味貝。取自H&H Bagels網站

1月15日是全國貝果日(National Bagel Day)，紐約H&H貝果店的CEO盧辛 (Jay Rushin) 在此之前提供了最受歡迎的貝果口味統計數字，原來紐約人首選的貝果口味，就像日常生活的每一天一般簡單、平淡 (plain)。

盧辛說，原味 (plain) 的貝果和其他產品，一向都是銷量最大的，然後是芝麻肉桂葡萄乾，其他口味都無法與它們相提並論。

盧辛來自長島曼哈西特 (Manhasset)，他在2014年買下H&H這個貝果品牌，他透露，原味貝果一直以來也是他的首選。

盧辛說，原味正是他品嘗貝果的方式.....讓貝果的原始風味不會被芝麻、葡萄乾或肉桂掩蓋。但他也透露，H&H將在全國貝果日推出一些新口味的貝果——艾斯阿格起司 (asiago) 和墨西哥胡椒切達乾酪 (jalapeno cheddar)。

盧辛透露研發新口味貝果，費時長達數年的原因，「問題是必須找到與貝果相匹配的乳酪」。他表示，他們測試的有些乳酪沒有太多風味，而有一些又味道太重了。

在投入食品業前，52歲的盧辛在華爾街工作了20年，擔任股票投資經理。「在華爾街，你要擔心今天、這一周、這個月、這個季度、這一年」，盧辛說，每天他的桌上都會放著一張紙，上面比較著他和其他團隊成員的工作表現。現在的他，更喜歡和貝果麵團一起工作。

盧辛解釋說，貝果成功的秘訣在於烘焙。「製作貝果有很多步驟，有些商家會跳過或縮短這些步驟，最終仍然可以做出貝果，只是品質就沒那麼好了。」盧辛說，他們還使用高品質的麵粉來製作貝果，每個貝果含有高達14克蛋白質。「如果你去雜貨店，把多數貝果從貨架上拿下來，看看後面標示的成分，蛋白質含量僅有七、八、九克。」

當盧辛買下在紐約擁有五家分店的H&H時，菜單上沒有培根雞蛋乳酪三明治。現在，這項產品每年銷售7萬5千份。盧辛回憶說，當他第一次拿起平底鍋來製作它們時，他的臉上沾滿了雞蛋。

另一個艱難時刻是在2021年底奶油乳酪短缺期間，盧辛說，「記得有個星期，我們不得不派出司機到整個紐約市的好市多賣場，去購買他們所能找到的每一塊奶油乳酪。」

華爾街 蛋白質 雞蛋

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