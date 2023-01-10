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消費者票選：巧達蛤蜊濃湯榮獲最佳海鮮湯冠軍

編譯周芳苑／即時報導
哪個是消費者心目中最棒的海鮮湯？結果由飄著鮮味的巧達蛤蜊濃湯拔得頭籌。Getty Images
哪個是消費者心目中最棒的海鮮湯？結果由飄著鮮味的巧達蛤蜊濃湯拔得頭籌。Getty Images

餐飲網站tastingtable.com的食品獨家調查系列Tasting Table Asks最近提問：什麼是最棒的海鮮湯？結果，飄著鮮味的巧達蛤蜊濃湯(clam chowder)拔頭籌。

所有餐餚中，再也沒有什麼比一碗湯更能令人滿足，在湯裡添加海鮮倍感幸福。世界各地幾乎都有風味海鮮湯，舉凡泰國的冬陰湯(tom yam pla，一種清魚湯)、蘇格蘭的卡倫炖湯(Cullen Skink，一種鮮魚濃湯)，健康、美味且相對划算。

食品價格飛漲，許多廚師苦思方法讓花出去的每一元食品雜貨開支達到最佳效益，根據麻州地方報紙「鱈魚角時報」(Cape Cod Times)，喝湯是削減膳食成本最佳策略之一，因為煮湯可善用剩菜，或將廉價食材變成營養實惠的餐點。

通貨膨脹下，海鮮價格特別貴；所幸，把昂貴海鮮食材用來煮湯很划算，海鮮食材每一部份都用得淋漓盡致。

海鮮湯選擇五花八門，tastingtable.com訪問588 個人，列出若干選項讓受訪者擇最喜歡的一款；選項包括蛤蜊濃湯、法式濃湯(bisque)、源於南路易斯安那州的秋葵濃湯(Gumbo)及義大利海鮮湯cioppino。結果，蛤蜊濃湯美味冠群倫，奪得第一名。

蛤蜊濃湯獲得約35%選票。在美國，至少有三種不同風味的蛤蜊濃湯，據「今日美國報」(USA Today)報導，濃郁的奶油新英格蘭蛤蜊濃湯最受歡迎、也最為人所知。

以番茄為原料的曼哈頓蛤蜊濃湯也很有特色，另有一群粉絲；不過，名廚比爾德(James Beard)不客氣的吐槽：「這種稱為曼哈頓蛤蜊濃湯的東西相當可怕……就像不小心將蛤蜊倒進蔬菜湯。」羅德島也另有新版本的蛤蜊濃湯，湯頭清澈、不加奶也不加番茄。

至於其他最受歡迎的海鮮湯，法式濃湯和秋葵濃湯並列第二，各獲23%選票，蟹湯獲15%選票。舊金山媒體KQED 指出，源自舊金山漁人碼頭的義式海鮮燉湯cioppino僅獲得約4%選票。

曼哈頓 舊金山 義大利

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