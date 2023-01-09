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清華大學研究：男人少喝汽水可樂 否則小心頂上無毛

編譯潘勛／綜合日電
天天喝汽水、可樂的男士請注意，為了維持頭頂青絲，最好減少攝取量
天天喝汽水、可樂的男士請注意，為了維持頭頂青絲，最好減少攝取量

天天喝汽水、可樂的男士請注意，為了維持頭頂青絲，最好減少攝取量；北京清華大學最新研究指出，一天喝一罐汽水的男士，比起不喝的人，秃頭的機率要增加57%。

最新研究發表於「營養學」(Nutrients)期刊；學者們研究喝飲料與男性秃頭之間的關係，參與實驗的是1028名介於18到45歲的中國男士。

受測者回答的問題包括以往掉髮的經驗、飲食習慣、是否有任何心理健康問題；同時還有飲食特定食品、飲料的頻率，也就是無酒精飲料及加糖提神劑。

學者們發現，大量飲用加糖飲料與掉頭髮，在男性之間有顯著關聯。

研究員發現，最年輕受測者當中，飲用甜化飲料的數量最高，認為掉頭髮是「不曉得加糖飲料的傷害」所致結果。

研究主撰群人寫道，慢性病及死亡，對年輕人是那麼模糊遙遠，以至於他們不願為了長期健康的目標，割捨買喝加糖飲料的快樂滿足。

研究人員進一步斷定，每周飲用加糖飲料一到三次，掉頭髮的危險就會增加達21%，喝四到七次就上升到26%

除了掉頭髮以外，研究員發現喝加糖飲料與力心理健康有關，可能因掉頭髮而緊張憂慮，引發惡性循環。

研究中發現，每天喝汽泡類飲料三罐的人，憂鬱症風險提高25%；另外，光是這類飲品裡的糖，就跟45歲參與者的焦慮升高有關。

研究所得交互相關，意味研究員無法確定是含糖軟性飲料導致掉頭髮，只能確定喝這類飲料的人失去頭髮的速率較快。

話雖如此，營養不良與秃頭可能有關，北京清華的研究並非首創，其他研究員已發現，鹽會影響到頭髮。有些專家認為健康飲食加多種維他命、礦物質，是預防掉頭髮的最好辦法，只是吃得清淡，是不是一定能保住健康、預防落髮，至今也無定論。

北京清華的學者們似乎不做如是想，他們沒發現健康飲食有任何保護功效，只呼籲要做更多研究，來證實研究的成果。

北京 心理健康 憂鬱症

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