Popeyes人氣商品回歸 魔鬼椒雞翅不怕你嫌不夠辣

Popeyes在2023年便將重新推出一些過去頗受歡迎的商品。取自Shutterstock

隨著新的一年來到，平日常光顧的速食店也有了新商品，例如Popeyes在2023年便將重新推出一些過去頗受歡迎的商品。今天開始，可訂購一份超辣雞翅或兩款重新推出的甜點，但是動作要快，因為這些產品只提供到2月12日前。

愛吃炸雞的人可以重新吃到超辣的魔鬼椒雞翅，自2014年推出以來，這款雞翅時而出現在菜單上、時而消失。

根據Popeyes網站，消費者可以透過App或線上訂購方式，以6美元價格獲得6根雞翅或12美元、12根雞翅。其他促銷活動，包括以200點積分換免費蘋果 派，如果在選定的Popeyes地點訂購魔鬼椒翅膀，則可以5美元優惠價獲得六根雞翅。

魔鬼椒雞翅。取自POPEYES網站

魔鬼椒的辣度可不是開玩笑的，這種辣椒號稱是我們所能攝入的最辣的辣椒之一。根據測量辣椒素的史高維爾指標(Scoville scale)，魔鬼椒可高達1,041,427單位。相較之下，墨西哥 辣椒的辣度範圍為2500至8000單位，等於魔鬼椒比溫和的墨西哥辣椒辣上400多倍。

根據Popeyes發布的新聞稿，這款辣雞翅的食譜 將保持不變，將雞肉塊「在魔鬼椒香料混合物中醃製至少12小時」。這份餐點有附一份酪乳，可以抵銷一點辣度。

至於重新回到菜單上的甜點有，2021年首次推出的草莓起士蛋糕。這款味美、一人份的甜點，有著奶油起士餡、混合著草莓果泥，裝在外帶杯中，用餐十分方便。此外，藍莓檸檬派也重新登場，和蘋果派一樣，在點魔鬼椒雞翅時，可用積分免費獲得。

這些是Popeyes在去年秋天重新推出Blackened炸雞堡以來，再度發布新品。不妨趁著促銷優惠，讓荷包省點錢，並期待今年將陸續推出的更多新口味。