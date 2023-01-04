不必執著麥當勞 這些新開幕速食餐廳也可嘗鮮

哈特屋。取自Hart House網站

超愛吃麥當勞(McDonald)、漢堡王(Burger King)，無法抗拒速食的誘惑?你還有更多新選擇！Eat this, Not that!介紹2022年最新開幕的六家速食餐廳，快收進口袋名單，跟著一起探索新美食 景點！

1. 哈特屋 (Hart House)

知名喜劇演員凱文哈特(Kevin Hart)跨足餐飲事業，開設純素速食餐廳「哈特屋」，目前在洛杉磯已有兩個據點，預計將有更多分店。

哈特屋提供植物製餐點，標榜不含膽固醇、抗生素、荷爾蒙、人工色素或人工防腐劑、玉米糖漿、反式脂肪。

2. 布魯克林DOP (Brooklyn DOP)

位於布魯克林的切片披薩餐廳Brooklyn DOP於新冠疫情 期間開幕，最初主廚在自家公寓做好比薩好送出販售。家庭手工製的披薩美味無比，現在終於開設實體店面，美食情報網站The Infatuation譽為紐約是最棒的披薩餐廳之一，並對Brooklyn DOP使用油封蒜頭的祖母披薩(grandma pizza)讚不絕口。

布魯克林DOP披薩。取自[email protected] DOP

3. 小心意咖啡 館 (Little Heart Cafecito)

Little Heart Cafecito位於聖塔芭芭拉(Santa Barbara)，很難明確指出屬於哪種類型的餐廳，部分像咖啡廳、部分像巧克力店，又有一部分早餐店的元素。試試店裡的雞蛋墨西哥捲餅(burrito)或塔可餅(taco)，也別忘了嚐嚐他們的咖啡或茶，以及瓦哈卡巧克力飲(Oaxacan chocolate)。

小心意咖啡館。取自[email protected] Heart Cafecito

4. Lankybox廚房 (Lankybox Kitchen)

如果你懷念兒時在「查克起司」(Chuck E. Cheese)餐廳享用的披薩、雞翅、薯條等美味速食，現在到Lankybox Kitchen可以找到童年記憶，這是一個獨特的新餐廳概念，是一家使用查克起司餐廳設備的幽靈廚房(ghost kitchens)，可以透過DoorDash直接外送到你家門口。

5. 亞洲商城 (Asia Mall)

亞洲商城位於明尼蘇達州伊甸草原(Eden Prairie)，融合雜貨店、美食廣場、零售店等元素，建築占地11萬6166平方呎。目前約有六家亞洲快餐店在亞洲商城營業，還有更多店正在籌備中。

亞洲商城。取自臉書@Asia Mall

6. Le Coupe

疫情期間，Le Coupe同樣以僅提供外送的幽靈廚房模式起家，現在已經開設實體店面，在洛杉磯市民中備受關注。目前該店只販售兩種主餐：炸雞三明治、帶骨雞腿，以及一些沙拉、配菜和甜點。