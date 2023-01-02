我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

變種XBB.1.5狂襲 全美感染占4成 CDC：住院率未漲

房價漲40%+房貸利率升至7% 55%買不起現住的房子

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
根據一項調查，星巴克不是咖啡迷心目中連鎖店的頂尖(top dog) 品牌。路透
根據一項調查，星巴克不是咖啡迷心目中連鎖店的頂尖(top dog) 品牌。路透

喜歡喝咖啡的人在談到咖啡時可是非常講究，不僅是味道，還有是誰製作的。對於非得喝上一杯咖啡才能度過一天的人來說，不僅對偏愛的咖啡館和地點各有所好，甚至可能還挑咖啡師，看他們是否能依照自己喜歡的方式調製咖啡。

當討論到周遭最好的咖啡時，一般人可能會認為是來自星巴克，這或許是因為星巴克在全球擁有大約33000家分店；也或許是因為星巴克以每年130億美元的營收，在全球速食業排名第二，僅次於麥當勞。

此外，隨著星巴克展店速度加快，可能在路的這側有家星巴克，然後開車沒多久，幾個街區外又會有另一家星巴克。基於上述這些因素，你可能會驚訝地發現，根據食品市場調研公司Technomic的一項調查，星巴克不是咖啡連鎖店的頂尖(top dog) 品牌。

這份調查報告有趣的是，一些進入前十名的咖啡連鎖店，並不是專門從事咖啡業務，而是將咖啡與他們的核心產品一起提供給消費者。

第10名：Cinnabon。顯然，墊底的Cinnabon主要產品是肉桂甜點、肉桂卷。全美共有667個營業點。

第9名：巴斯金-羅彬斯(Baskin-Robbins，常被稱為31冰淇淋)。誰會想到咖啡和冰淇淋可攜手並進？全美有2339個分店。

第8名：愛因斯坦兄弟貝果 (Einstein Bros. Bagels)，提供早餐和午餐的貝果，加一杯咖啡，讓你的一天有好的開始，或者在午餐後充滿活力。全美有684個營業點。

第7名：角落烘焙咖啡店 (Corner Bakery Café)，專門提供烘焙食品、湯和沙拉，但它的咖啡也榜上有名！全美有192家分店。

第6名：提姆霍頓咖啡烘焙坊 (Tim Hortons Cafe & Bake Shop)，這是一家總部位於加拿大的企業，主要將咖啡搭配甜甜圈。全美有623個分店。

第5名：Dunkin'Donuts。就像提姆霍頓一樣，喜歡Dunkin'Donuts甜甜圈的消費者也喜歡它的咖啡。然而，Dunkin在美國的門市數量是提姆霍頓斯的十倍多，有9534個營業點。

第4名：荷蘭兄弟咖啡 (Dutch Bros Coffee)。這是少數上榜的咖啡專門店，在全美擁有446個營業點，但主要在西岸。

第3名：星巴克。無需介紹，星巴克在全球擁有33000家分店，其中約一半是在美國。

第2名：畢特咖啡 (Peet's Coffee)。主要在西岸有338個營業點，但在東岸也有一些分店，全美其他地區則較零星。

第1名：馴鹿咖啡 (Caribou Coffee)。獲得最高評價的馴鹿咖啡，全美有488間門市，以中西部為重點；令人驚訝的是，東西岸根本看不到它的蹤影。

一些參與調查的消費者，對他們最喜歡的咖啡館評論道，「我通常在上班的途中停在這裡，它真的不順路，所以我得早點離開家，以便可以喝一杯好咖啡。」

咖啡 星巴克 營收

上一則

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

下一則

預訂旅館無法入住時 取回退款的3種途徑

延伸閱讀

日本食品漲價 近半買氣不減

日本食品漲價 近半買氣不減
星巴克全球10大酷炫門市地點 第一名讓你想不到

星巴克全球10大酷炫門市地點 第一名讓你想不到
能喝的蘇繡、能繡的咖啡 95後巧思 圖案、口味顧客驚喜

能喝的蘇繡、能繡的咖啡 95後巧思 圖案、口味顧客驚喜
擅用點單技巧 星巴克南瓜肉桂拿鐵省一半

擅用點單技巧 星巴克南瓜肉桂拿鐵省一半

熱門新聞

Trader Joe's秉持初衷，以合理價格提供高品質商品。取自Shutterstock

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

2022-12-30 10:33
賺取被動收入方式很多，絕大多數都要繳稅，但有12種被動收入則不需要繳稅。取自pexels

報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅

2022-12-30 10:58
存放雞蛋，正確的放法是尖端朝下，這點很少人注意。取自pexels

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

2022-12-27 09:48
利用歲末最後幾天採取行動，可參考專家建議降低聯邦稅。取自pexels

把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招

2022-12-28 10:37
酪梨和雞蛋都是營養豐富的天然潤膚霜，可防止肌膚老化。Getty Images

肌膚抗皺不用花大錢 專家：多吃這11種食物

2022-12-29 10:48
衣物一旦沾到污漬，需要立即以去汙劑來處理。取自pexels

2022最佳衣物去污劑 專家鑑定後選出這7款

2022-12-28 10:23

超人氣

更多 >
梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機
加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招
時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊
中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年