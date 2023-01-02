抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

根據一項調查，星巴克不是咖啡迷心目中連鎖店的頂尖(top dog) 品牌。路透

喜歡喝咖啡 的人在談到咖啡時可是非常講究，不僅是味道，還有是誰製作的。對於非得喝上一杯咖啡才能度過一天的人來說，不僅對偏愛的咖啡館和地點各有所好，甚至可能還挑咖啡師，看他們是否能依照自己喜歡的方式調製咖啡。

當討論到周遭最好的咖啡時，一般人可能會認為是來自星巴克 ，這或許是因為星巴克在全球擁有大約33000家分店；也或許是因為星巴克以每年130億美元的營收 ，在全球速食業排名第二，僅次於麥當勞。

此外，隨著星巴克展店速度加快，可能在路的這側有家星巴克，然後開車沒多久，幾個街區外又會有另一家星巴克。基於上述這些因素，你可能會驚訝地發現，根據食品市場調研公司Technomic的一項調查，星巴克不是咖啡連鎖店的頂尖(top dog) 品牌。

這份調查報告有趣的是，一些進入前十名的咖啡連鎖店，並不是專門從事咖啡業務，而是將咖啡與他們的核心產品一起提供給消費者。

第10名：Cinnabon。顯然，墊底的Cinnabon主要產品是肉桂甜點、肉桂卷。全美共有667個營業點。

第9名：巴斯金-羅彬斯(Baskin-Robbins，常被稱為31冰淇淋)。誰會想到咖啡和冰淇淋可攜手並進？全美有2339個分店。

第8名：愛因斯坦兄弟貝果 (Einstein Bros. Bagels)，提供早餐和午餐的貝果，加一杯咖啡，讓你的一天有好的開始，或者在午餐後充滿活力。全美有684個營業點。

第7名：角落烘焙咖啡店 (Corner Bakery Café)，專門提供烘焙食品、湯和沙拉，但它的咖啡也榜上有名！全美有192家分店。

第6名：提姆霍頓咖啡烘焙坊 (Tim Hortons Cafe & Bake Shop)，這是一家總部位於加拿大的企業，主要將咖啡搭配甜甜圈。全美有623個分店。

第5名：Dunkin'Donuts。就像提姆霍頓一樣，喜歡Dunkin'Donuts甜甜圈的消費者也喜歡它的咖啡。然而，Dunkin在美國的門市數量是提姆霍頓斯的十倍多，有9534個營業點。

第4名：荷蘭兄弟咖啡 (Dutch Bros Coffee)。這是少數上榜的咖啡專門店，在全美擁有446個營業點，但主要在西岸。

第3名：星巴克。無需介紹，星巴克在全球擁有33000家分店，其中約一半是在美國。

第2名：畢特咖啡 (Peet's Coffee)。主要在西岸有338個營業點，但在東岸也有一些分店，全美其他地區則較零星。

第1名：馴鹿咖啡 (Caribou Coffee)。獲得最高評價的馴鹿咖啡，全美有488間門市，以中西部為重點；令人驚訝的是，東西岸根本看不到它的蹤影。

一些參與調查的消費者，對他們最喜歡的咖啡館評論道，「我通常在上班的途中停在這裡，它真的不順路，所以我得早點離開家，以便可以喝一杯好咖啡。」